Європарламент визнав Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели
Депутати Європарламенту закликали главу дипломатії ЄС Федеріку Могеріні і держави-члени також визнати Гуайдо "єдиним законним тимчасовим президентом країни, поки не будуть скликані нові вільні, прозорі і достовірні президентські вибори для відновлення демократії".
"Депутати Європарламенту засуджують жорстокі репресії та насильство, що призводять до загибелі, і вимагають від де-факто венесуельської влади припинити всі порушення прав людини, притягнути винних до відповідальності і забезпечити повну повагу всіх основних свобод і прав людини", - йдеться в ухваленій у четвер резолюції.
У резолюції, прийнятій 439 голосами проти 104, вони підтвердили свою повну підтримку Національній Асамблеї Венесуели, "повноваження якої необхідно відновити і поважати, включаючи права і безпеку її членів".
"Після визнання Хуана Гуайдо, ЄС та його держави-члени повинні також визнати представників, призначених легітимною владою", - зазначили євродепутати.
Нагадаємо, що у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.
Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.
Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На виході з суду у Миколаєві чоловік розстріляв подружжя, - ОНОВЛЕНО
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку