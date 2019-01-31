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Європарламент визнав Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Депутати Європарламенту також засудили жорстокі репресії від де-факто венесуельської влади
Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до Конституції країни.
Європарламент визнав Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели Фото: Reuters

Депутати Європарламенту закликали главу дипломатії ЄС Федеріку Могеріні і держави-члени також визнати Гуайдо "єдиним законним тимчасовим президентом країни, поки не будуть скликані нові вільні, прозорі і достовірні президентські вибори для відновлення демократії".

"Депутати Європарламенту засуджують жорстокі репресії та насильство, що призводять до загибелі, і вимагають від де-факто венесуельської влади припинити всі порушення прав людини, притягнути винних до відповідальності і забезпечити повну повагу всіх основних свобод і прав людини", - йдеться в ухваленій у четвер резолюції.

У резолюції, прийнятій 439 голосами проти 104, вони підтвердили свою повну підтримку Національній Асамблеї Венесуели, "повноваження якої необхідно відновити і поважати, включаючи права і безпеку її членів".

"Після визнання Хуана Гуайдо, ЄС та його держави-члени повинні також визнати представників, призначених легітимною владою", - зазначили євродепутати.

Нагадаємо, що у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

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31 01 2019 14:39
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