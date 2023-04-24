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Європарламент закликає оголосити посла Китаю у Франції персоною нон грата

24 квітня 2023, 11:32
Європарламент закликає оголосити посла Китаю у Франції персоною нон грата
Фото: @HromadskeTV
80 депутатів Європейського парламенту хочуть оголосити китайського посла у Франції Лу Шає персоною нон грата через його слова про Крим і нелегітимність суверенітету колишніх республік СРСР.

Про це повідомило французьке видання Le Monde.

Дупутати Європарламенту направили лист МЗС Франції, в якому йдеться, що агресивні висловлювання посла порушують міжнародне право і становлять загрозу безпеці європейських країн-партнерів Франції.

"Китай чи якась інша країна не має права поставити під сумнів суверенітет інших. Це глибока образа історії, культури та принципової цілісності відповідних націй, зауваження посла спрямовані на підрив фундаментальних принципів, на яких засновані передбачувані дипломатичні відносини. Суверенітет – це не дипломатична іграшка, а фундаментальний елемент міжнародних відносин, міжнародного права та Статуту Організації Об'єднаних Націй", – мовиться в листі.

Депутати заявили, що у той час, коли в Європі йде війна через агресію росії проти територіальної цілісності України, дуже важливо, аби демократичний світ направив недвозначний сигнал авторитарним країнам захищати суверенітет союзників.

КитайЄвропарламентперсона нон гратаЛу Шає

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