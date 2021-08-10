Європарламент закликав до нових санкцій проти Білорусі і трибуналу над Лукашенком

У резолюції парламент наголошує на необхідності розглянути справу про Білорусь у Міжнародному суді щодо злочинів, масово скоєних проти громадян країни режимом незаконного диктатора Олександра Лукашенка. Це має бути зроблено на основі порушень Чиказької конвенції, Монреальської конвенції та Конвенції ООН проти катувань, вчинених білоруською державою

Депутати Європарламенту закликали розширити санкції проти білоруської влади, а також наголосили на необхідності розглянути у Міжнародному суді злочини Олександра Лукашенка проти громадян країни.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну резолюцію євродепутати ухвалили в четвер.

"У резолюції парламент наголошує на необхідності розглянути справу про Білорусь у Міжнародному суді щодо злочинів, масово скоєних проти громадян країни режимом незаконного диктатора Олександра Лукашенка. Це має бути зроблено на основі порушень Чиказької конвенції, Монреальської конвенції та Конвенції ООН проти катувань, вчинених білоруською державою", - йдеться у резолюції.

Крім того, у резолюції висловлюється жаль з приводу того, що введені економічні санкції ЄС лише частково вплинули на режим Лукашенка.

Тому депутати закликали країни ЄС продовжувати посилювати цільові економічні санкції, зосереджуючись на ключових білоруських секторах, і терміново продовжити роботу над п’ятим пакетом санкцій проти білоруських фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у репресіях.

Депутати Європарламенту підкреслюють, що поточні нелегальні переселення мігрантів до ЄС, які спонсоруються Білорусією, у поєднанні з кампанією дезінформації є формою гібридної війни, спрямованої на залякування та дестабілізацію ЄС.

Вони заявляють, що як інституції ЄС, так і країни-члени мають терміново боротися з багатовимірною кризою на білоруському кордоні, щоб допомогти мігрантам, які там застрягли, та надати їм необхідну підтримку.

Як повідомлялося, 4 жовтня парламент Білорусі ухвалив законопроєкт про зупинення дії Угоди про реадмісію з Європейським Союзом.