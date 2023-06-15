Матеріали:
Теми:

Європарламент закликав НАТО запросити Україну до альянсу

15 червня 2023, 16:11
Європарламент закликав НАТО запросити Україну до альянсу
Фото: AFP
425 депутатів підтримали приєднання України до Північноатлантичного альянсу.

Європейський парламент закликав НАТО приєднати Україну до Північноатлантичного альянсу. Депутати підтримали відповідну резолюцію.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Як зазначається, 425 депутатів підтримали приєднання України до НАТО. Проголосували проти 38 депутатів, ще 42 - утрималися. 

У самій резолюції депутати виступили з очікуванням, що “процес вступу розпочнеться після припинення війни і буде завершений якомога скоріше”. До цього часу ЄС та країни-члени НАТО повинні тісно співпрацювати з Україною для розроблення тимчасових рамок для безпекових гарантій, які мають бути втілені одразу після війни.

Там також зазначається, що вступ України до НАТО та Європейського Союзу посилить регіональну і глобальну безпеку та зміцнить зв’язок між нашою державою та ЄС.

Окремо депутати наголосили, що підрив Каховської ГЕС - це воєнний злочин, який потрібно найбільш суворим чином засудити.

ЄвропарламентНАТОвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Cуспільство
Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Переклад iPress – 15 червня 2023, 11:39
Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас
Бізнес & Фінанси
Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 червня 2023, 08:53
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Політика
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Переклад iPress – 14 червня 2023, 14:53
Як ЗСУ звільнили Левадне. Окрім брехні та фейків основною російською зброєю наразі є міни – Том Купер
Технології
Як ЗСУ звільнили Левадне. Окрім брехні та фейків основною російською зброєю наразі є міни – Том Купер
Переклад iPress – 14 червня 2023, 12:49
війна путіна стала війною росії. І добровільно спокутувати гріхи російське суспільство навряд чи зголоситься – Юджин Румер
Політика
війна путіна стала війною росії. І добровільно спокутувати гріхи російське суспільство навряд чи зголоситься – Юджин Румер
Переклад iPress – 14 червня 2023, 08:33
Викрутаси піхоти кращі за броню. російська наволоч продовжує обстрілювати рятувальників – Том Купер
Cуспільство
Викрутаси піхоти кращі за броню. російська наволоч продовжує обстрілювати рятувальників – Том Купер
Переклад iPress – 13 червня 2023, 13:32
Трамп як найбільша надія москви. Пропагандони путіна мріють випхати США з Євразії – Джулія Девіс
Cуспільство
Трамп як найбільша надія москви. Пропагандони путіна мріють випхати США з Євразії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 червня 2023, 08:05
Український контрнаступ розпочався. Захід не повинен тиснути на Україну – Марк Галеотті, Девід Петреус та Бен Ходжес
Політика
Український контрнаступ розпочався. Захід не повинен тиснути на Україну – Марк Галеотті, Девід Петреус та Бен Ходжес
Переклад iPress – 12 червня 2023, 16:58
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється