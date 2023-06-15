Європарламент закликав НАТО запросити Україну до альянсу

425 депутатів підтримали приєднання України до Північноатлантичного альянсу.

Європейський парламент закликав НАТО приєднати Україну до Північноатлантичного альянсу. Депутати підтримали відповідну резолюцію.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Як зазначається, 425 депутатів підтримали приєднання України до НАТО. Проголосували проти 38 депутатів, ще 42 - утрималися.

У самій резолюції депутати виступили з очікуванням, що “процес вступу розпочнеться після припинення війни і буде завершений якомога скоріше”. До цього часу ЄС та країни-члени НАТО повинні тісно співпрацювати з Україною для розроблення тимчасових рамок для безпекових гарантій, які мають бути втілені одразу після війни.

Там також зазначається, що вступ України до НАТО та Європейського Союзу посилить регіональну і глобальну безпеку та зміцнить зв’язок між нашою державою та ЄС.

Окремо депутати наголосили, що підрив Каховської ГЕС - це воєнний злочин, який потрібно найбільш суворим чином засудити.