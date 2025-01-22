Європарламент закликав не визнавати вибори у білорусі

У резолюції засуджують триваючі репресії у білорусі та їхнє посилення перед так званими "виборами", призначеними на 26 січня.

Європарламент переважаючою більшістю голосів ухвалив резолюцію із закликом до ЄС не визнавати "президентські вибори", які проведуть у білорусі 26 січня.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту.

Голосування за резолюцію відбулося вдень 22 січня. Текст підтримали 429 голосами "за", 205 депутатів проголосували "проти" і 23 утрималися.

У резолюції засуджують триваючі репресії у білорусі та їхнє посилення перед так званими "виборами", призначеними на 26 січня.

"Європарламент закликає ЄС, країн-членів та міжнародну спільноту не визнавати легітимність чинного диктатора александра лукашенка як президента після цього голосування", – йдеться у тексті.

Євродепутати нагадують, що лукашенко є незмінним керівником країни з 1994 року і цього разу, на відміну від виборів 2020 року, його "конкуренти" є виключно формальними кандидатами.

"Підкреслюючи невизнання лукашенка як президента та позицію щодо того, що увесь білоруський режим є нелегітимним, євродепутати висловлюють непохитну підтримку білоруському народу у його прагненні до демократії, свободи і дотримання прав людини", – додають у тексті.

Також висловлюють стурбованість становищем політв’язнів у білорусі, яких, за даними правозахисного центру "Вясна", понад 1200 осіб, та закликають ЄС продовжити розслідування порушень прав людини у білорусі і сприяти притягненню причетних до відповідальності.

Євродепутати засуджують співучасть режиму лукашенка у загарбницькій війні росії проти України і перетворення її на підпорядкованого росії суб’єкта у складі "союзного государства".

Резолюція закликає ЄС та партерів розширити і посилити санкції проти фізичних та юридичних осіб у білорусі, причетних до внутрішніх репресій та до участі білорусі в російській агресії проти України.

Нещодавно Блінкен заявив, що президентські вибори в білорусі не можуть бути вільними та справедливими з огляду на репресивне середовище країни.

"Президентські вибори 2025 року в білорусі не можуть бути вільними та справедливими в нинішньому репресивному середовищі країни", – наголосив він.