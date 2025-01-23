Європарламент засудив російську ідеологію "руського міра" як інструмент виправдання війни

"За" проголосували 480 парламентарів.

Європарламент ухвалив резолюцію з засудженням використання росією дезінформації для виправдання війни в Україні. За проголосували 480 депутатів, 58 проти, 48 утрималися.

Про це йдеться на сайті ЄП.

Європарламентарі в ухваленій резолюції відкинули "історичні претензії" росії стосовно України як засіб виправдання незаконної війни, . Там також висловили занепокоєння через план деяких соцмереж послабити правила перевірки фактів та модерації, оскільки це може сприяти поширенню російської дезінформаційної кампанії.

Європарламент закликає ЄС покращити координацію зусиль щодо протидії дезінформації росії. Зокрема, посилити санкції проти російських медіа.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук додав, що в документі засудили відсутність відповідальності за злочини радянського режиму, маніпуляції історією та прославлення тоталітаризму.