Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європарламент затвердив нових єврокомісарів

20 листопада 2024, 19:21
Європарламент затвердив нових єврокомісарів
Фото: reuters.com
Деталі того, як вдалося подолати суперечку, не розкривають.

Європейський парламент погодився затвердити усіх сімох досі не затверджених кандидатів на посади у нову Єврокомісію, поклавши край багатотижневому глухому куту серед політичних фракцій.

Про це повідомляє Politico.

Більше тижня долі цих семи кандидатів вирішувалися у політичних суперечках між ключовими політичними групами – правоцентристською Європейською народною партією та соціалістами і демократами.

Безвихідь зупинила процес перевірки шести виконавчих віцепрезидентів (Кая Каллас, Раффаеле Фітто, Роксана Мінзату, Стефан Сежурне, Тереза Рібера та Хенна Вірккунен), а також угорця Олівера Варгелі.

Деталі того, як вдалося подолати суперечку, не розкривають.

Нагадаємо, слухання кандидатів у єврокомісари почались 4 листопада й мали завершитись минулого тижня. 

Європарламенткандидати

Останні матеріали

Пропагандони путіна шаленіють від ракетного кроку Байдена. Але продовжують сподіватися, що Трамп знешкодить США – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна шаленіють від ракетного кроку Байдена. Але продовжують сподіватися, що Трамп знешкодить США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 20 листопада 2024, 16:29
Українці поки успішно відбиваються від російських штурмів. Хоча є проблемні ділянки в районі Курахового і Часового Яру – Ендрю Таннер
Cуспільство
Українці поки успішно відбиваються від російських штурмів. Хоча є проблемні ділянки в районі Курахового і Часового Яру – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 20 листопада 2024, 12:38
Європа і Канада повинні забути про Трампа. П'ять кроків для захисту України – відкритий лист
Політика
Європа і Канада повинні забути про Трампа. П'ять кроків для захисту України – відкритий лист
Переклад iPress – 20 листопада 2024, 07:19
росія пошкодила два підводні інтернет-кабелі в Балтійському морі. Потрібна негайна протидія
Політика
росія пошкодила два підводні інтернет-кабелі в Балтійському морі. Потрібна негайна протидія
Переклад iPress – 19 листопада 2024, 12:25
Як вижити в умовах
Політика
Як вижити в умовах "олігархічної братви". 20 уроків для світу пост-правди – The Guardian
Переклад iPress – 19 листопада 2024, 11:32
Українці продовжують успішно оборонятися. Тим часом росіяни на Курщині зазнають великих втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Українці продовжують успішно оборонятися. Тим часом росіяни на Курщині зазнають великих втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 листопада 2024, 07:14
Кінець
Політика
Кінець "системи Зеленського"? Навіть якщо вона дасть тріщину, Україна вистоїть – Том Купер
Переклад iPress – 18 листопада 2024, 14:42
Наймасовіша повітряна атака росії по Україні 17 листопада 2024 року. Реакція Заходу: занадто мало та занадто пізно – Том Купер
Політика
Наймасовіша повітряна атака росії по Україні 17 листопада 2024 року. Реакція Заходу: занадто мало та занадто пізно – Том Купер
Переклад iPress – 18 листопада 2024, 11:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється