Європарламент затвердив нових єврокомісарів

Деталі того, як вдалося подолати суперечку, не розкривають.

Європейський парламент погодився затвердити усіх сімох досі не затверджених кандидатів на посади у нову Єврокомісію, поклавши край багатотижневому глухому куту серед політичних фракцій.

Про це повідомляє Politico.

Більше тижня долі цих семи кандидатів вирішувалися у політичних суперечках між ключовими політичними групами – правоцентристською Європейською народною партією та соціалістами і демократами.

Безвихідь зупинила процес перевірки шести виконавчих віцепрезидентів (Кая Каллас, Раффаеле Фітто, Роксана Мінзату, Стефан Сежурне, Тереза Рібера та Хенна Вірккунен), а також угорця Олівера Варгелі.

Деталі того, як вдалося подолати суперечку, не розкривають.

Нагадаємо, слухання кандидатів у єврокомісари почались 4 листопада й мали завершитись минулого тижня.