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ПОЛІТИКА

Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії

27 листопада 2024, 15:11
Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії
Фото: з вільного доступу
Оновлена ​​Єврокомісія офіційно розпочне роботу в грудні.

Європейський парламент затвердив новий склад Європейської комісії. Її очолює президентка Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє DW

Загалом у схваленому списку 26 єврокомісарів, окремо вказується експрем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, яка стане головним дипломатом ЄС, замінивши на цій посаді Жозепа Борреля. Кандидатуру Каллас лідери країн ЄС підтримали ще у липні, вона вважається одним із найпослідовніших союзників України та підтримує жорстку політику щодо росії.

Віцепрезидентом Єврокомісії стане італійський ультраправий політик Раффаеле Фітто (група "Європейські консерватори та реформісти"). Як зазначає DW, Фіто  — перший ультраправий політик, який отримав одну з ключових посад у виконавчому органі ЄС. Він також буде єврокомісаром із регіонального фінансування та реформ. Рішення фон дер Ляєн про призначення Фітто активно критикувалося.

А єврокомісаром з питань клімату та конкуренції стане Тереса Рібера, яка була міністром з екологічних перетворень і демографічних проблем Іспанії. Рібера перебувала під шквалом критики під час нещодавньої катастрофічної повені у Валенсії.

Представником Франції у новому складі Єврокомісії буде Стефан Сежурне, затверджений на посаду комісара з промислової політики, який вважається довіреною особою французького президента Еммануеля Макрона. Раніше представником Франції у ЄК був Тьєррі Бретон, повідомлялося, що Париж направив нового політика через конфлікт Бретона та фон дер Ляєн.

Литовський політик Андрюс Кубілюс стане комісаром ЄС з питань оборони. Він протягом перших ста днів на посаді збирається підготувати разом із Каллас стратегічний документ щодо безпеки та оборони.

Тим часом представник Угорщини більше не буде відповідати за політику розширення ЄС — Олівер Вархеї, якого називають однією з наближених осіб до прем'єра Віктора Орбана, тепер отримав посаду єврокомісара з питань охорони здоров'я та благополуччя тварин.

Новим комісаром з питань розширення стане представниця Словенії Марта Кос, яка називала пріоритетами політичну, економічну та фінансову підтримку Києва, а також сприяння вступу України до ЄС.

Представник Австрії Магнус Бруннер стане комісаром із внутрішніх справ та міграції, а представниця Фінляндії Хенна Вірккунен — комісаром з цифрових технологій. 

ЄвропарламентЄврокомісіяУрсула фон дер Ляєн

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