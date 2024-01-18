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Європарламент заявив, що уряд Угорщини підриває цінності ЄС – резолюція

18 січня 2024, 18:11
Європарламент заявив, що уряд Угорщини підриває цінності ЄС – резолюція
Фото: reuters.com
Європейський парламент схвалив резолюцію із закликом покарати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за підрив демократії в його країні.

Резолюція Європарламенту, що стосується покарання прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана наближає ЄС ще на крок до призупинення права Будапешта голосувати за ухвалення рішень в Євросоюзі.

Про це пише Reuters.

Євродепутати засудили "навмисні, постійні і систематичні зусилля угорського уряду з підриву основоположних цінностей ЄС". Зазначається, що 345 депутатів Європарламенту проголосували за відповідну резолюцію, 104 депутата виступили проти.

У резолюції також висловлена критика на адресу Орбана через накладення вето на надання більшої фінансової допомоги Україні у той час, коли Київ бореться з повномаштабним російським вторгненням.

Крім того, у резолюції висловлено заклик здійснити ще один крок у рамках процедури забезпечення законності та правопорядку, що, у підсумку, може призвести до призупинення права голосу Угорщини в Євросоюзі.

Також сказано, що механізм покарання, визначений у Статті 7 загальних положень Договору про Євросоюз, є тривалим і складним, а це означає малоймовірним варіант максимального покарання в осяжному майбутньому.

Схвалена резолюція у Європарламенті не є юридично зобов'язуючою, але вона посилює політичний тиск на Орбана перед самітом лідерів ЄС, який відбудеться 1 лютого у Брюсселі, і під час якого відбудеться ще одна спроба погодити нову допомогу для України.

УгорщинаЄвропарламентвійна в Україніросія окупанти

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