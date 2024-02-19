Протягом двох днів Мюнхенської конференції американські та європейські офіційні особи попереджали про загрозу з боку росії і рекламували незмінну трансатлантичну солідарність, хоча законодавці-республіканці затримали приблизно 60 мільярдів доларів допомоги Україні.

Про це пише американська газета The Washington Post.

Зараз, за ​​кілька годин до кінця, єдиний емісар із країни Трампа, сенатор Джеймс Венс припустив, що наступна адміністрація США може співпрацювати з президентом росії Володимиром путіним і відступити від Європи. Публіка виглядала захопленою — і стурбованою.

Оскільки допомога Україні зупинилася, а вибори в США наближаються, європейські лідери, офіційні особи і дипломати все більше усвідомлюють необхідність залучити колишнього президента Дональда Трампа та його союзників до питань безпеки, але їм дуже важко це зробити.

Вже кілька місяців велика частина Європи спостерігає за політикою США з заціпенілим страхом, бачачи слабкість президента Байдена на виборах і боячись повернення до тих років, коли Трамп загрожував трансатлантичним відносинам, які зробили їх процвітаючими та затишними під ковдрою безпеки США.

У зв’язку з найбільшою сухопутною війною в Європі з часів Другої світової війни, флірт Трампа з росією та розгульні розмови про НАТО тепер здаються не попередженням, ніж відкритим запрошенням до вторгнення.

Європа стурбована та обурена, але не знає, що робити далі.

У Мюнхені привид Трампа та трампізму нависав над панелями про війну в Україні та політику Європейського Союзу та домінував у закулісній балаканині, як ніколи раніше. Американці намагалися зняти страхи; мало хто здавався проданим. Настрій ще більше погіршився після повідомлення про смерть російського опозиціонера Олексія Навального в сибірській колонії. Його дружина Юлія була присутня, як і багато його друзів.

Європейські чиновники в Мюнхені заявили, що вони приділяють більшу увагу, ніж будь-коли, детальним даним опитувань - не лише збігам Байдена і Трампа в штатах, що змінюються, але й переглядають дані про ймовірні результати перегонів у Палату представників і Сенат, щоб спробувати передбачити нахили Конгресу. Багато з них сказали, що те, що вони бачать у президентській гонці, не дає їм надії. Одна людина із занепокоєнням запитала, чи здоров’я Байдена протримається до листопада. Інший запитав про можливість спірного з’їзду Демократичної партії. Найбільше хвилює доля допомоги США Україні.

Демократи, які хочуть підтримати Україну, попросили європейських колег поговорити з республіканцями.

"Я закликаю вас чинити величезний тиск на кожного окремого республіканця Палати представників, який тут, щоб дати нам голос за допомогу Україні, і чітко дати зрозуміти, наскільки це важливо", - сказав конгресмен демократ у Комітеті Палати представників із питань збройних сил Адам Сміт.

Низка європейських чиновників і дипломатів описує те, що можна вважати двостороннім підходом до захисту Трампа: спроба продати MAGA America існуючому світовому порядку, а також готуючись до можливості його розпаду. Дипломати приватно кажуть, що їхні посольства працюють понаднормово, щоб спробувати зрозуміти, що відбувається в США, і які коментарі чи поступки можуть мати резонанс у республіканській базі.