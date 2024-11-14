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ПОЛІТИКА

Європейська комісія погодила виділення Україні €4,1 мільярда

14 листопада 2024, 17:57
Європейська комісія погодила виділення Україні €4,1 мільярда
Фото: з вільного доступу
Йдеться про кошти у рамках програми макрофінансової допомоги для України обсягом до 50 млрд євро.

Єврокомісія схвалила виділення 4 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позик в рамках програми Ukraine Facility.

Про це в X (Twitter), повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Йдеться про кошти у рамках програми макрофінансової допомоги для України обсягом до 50 млрд євро.

"Єврокомісія дала зелене світло на новий платіж у розмірі 4 мільярдів євро з Ukraine Facility. Наближається 1000-й день жорстокої війни, яку веде росія, і ми допоможемо підтримати українську державу, поки вона бореться за виживання. Ми тут надовго", - написала фон дер Ляєн.

Виділення коштів має затвердити Рада ЄС.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже подякував Євросоюзу за новий транш.

"Вдячний за непохитну підтримку ЄС та Європейської комісії. Позитивна оцінка ЄК щодо виділення Україні €4,1 млрд у рамках Ukraine Facility, що загалом становить €16,1 млрд у 2024 році, підкреслює наші успіхи у виконанні всіх умов, закріплених у Плані для України.

Сподіваємось на швидке рішення Ради ЄС щодо цього. Ця допомога зміцнює нашу макроекономічну стабільність, поки ми продовжуємо впроваджувати важливі реформи", – написав Шмигаль в X.

Ukraine Facility — це макрофінансова допомога Україні на €50 мільярдів, розрахована на чотири роки. Про неї лідери ЄС домовилися 1 лютого 2024 року. Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права та поважатиме права людини.

війнаЄвропейська комісіяУрсула фон дер Ляєнпідтримка України

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