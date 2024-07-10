Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європейська комісія ще на рік продовжила угоду про безкоштовний роумінг для українців

10 липня 2024, 15:56
Європейська комісія ще на рік продовжила угоду про безкоштовний роумінг для українців
Фото: Google
Доступні дзвінки дозволяють українцям, які шукають притулку в Європі, перебувати на зв’язку з рідними й друзями в Україні та навпаки.

Європейська комісія привітала п'яте продовження ще на 12 місяців добровільної угоди про роумінг між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами, яка має на меті забезпечити біженцям з України можливість залишатися на зв'язку.

Про це Єврокомісія повідомила 10 липня у пресрелізі.

Телекомунікаційні оператори з ЄС та України вперше підписали спільну заяву про скоординовані зусилля щодо забезпечення та стабілізації доступного або безкоштовного роумінгу та міжнародних дзвінків між ЄС та Україною у квітні 2022 року.

Доступні дзвінки дозволяють українцям, які шукають притулку в Європі, перебувати на зв’язку з рідними й друзями в Україні та навпаки.

Орган європейських регуляторів електронних комунікацій BEREC засвідчив ефективність домовленості між операторами в ЄС та Україні.

Окремо у лютому 2023 року Єврокомісія запропонувала приєднати Україну до зони роумінгу ЄС. У квітні того ж року Комітет асоціації між Україною та ЄС ухвалив пропозицію Єврокомісії щодо приєднання України до правил ЄС щодо роумінгу.

Паралельно Україна працювала над повним приведенням свого законодавства у відповідність до законодавства ЄС, щоб інтегруватися в роумінговий простір ЄС.

Основний закон був підписаний президентом Володимиром Зеленським 18 червня. 

Водночас ще необхідно ухвалити додаткові закони, й після того, як Україна повідомить про повне узгодження, що очікується в найближчі місяці, Європейська комісія оцінить відповідність українського національного законодавства.

За умови позитивної оцінки, схваленої державами-членами, а також остаточного рішення Комітету асоціації між Україною та ЄС, Україна стане частиною роумінгового простору ЄС, що забезпечить більш стабільне та довгострокове рішення для роумінгу.

Європейська комісіябіженціроумінгвійна в Україні

Останні матеріали

Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Політика
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 10 липня 2024, 13:38
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Політика
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Переклад iPress – 10 липня 2024, 11:47
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2024, 08:48
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Політика
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Переклад iPress – 09 липня 2024, 16:44
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Політика
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Переклад iPress – 09 липня 2024, 12:56
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Політика
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Переклад iPress – 09 липня 2024, 11:33
Німеччина поставила Україні третю батарею ЗРК Patriot. Але
Політика
Німеччина поставила Україні третю батарею ЗРК Patriot. Але "дурнуваті" рішення командирів призводять до втрат висококваліфікованих зенітників – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 20:43
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Політика
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 12:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється