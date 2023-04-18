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ПОЛІТИКА

Європейська комісія виділить фермерам 5 країн 100 мільйонів євро — ЗМІ

18 квітня 2023, 10:01
Європейська комісія виділить фермерам 5 країн 100 мільйонів євро — ЗМІ
Фото: online.wsj.com
Перший пакет заходів у розмірі 56 мільйонів євро допомоги Польщі, Болгарії та Румунії держави-члени ЄС погодили наприкінці березня.

Другий пакет підтримки Європейської комісії для фермерів з п'яти країн, у тому числі Польщі, буде збільшено з 75 мільйонів євро до 100 мільйонів євро.

Про це повідомляє "Польському радіо".

Рішення Єврокомісії з цього приводу очікується найближчими днями, а потім це рішення ще мають прийняти представники країн-членів ЄС. Для Польщі має йтися про близько 30 мільйонів євро.

Комісія іде на цей крок після рішення Польщі, Угорщини та Словаччини заборонити імпорт сільськогосподарських товарів з України. Над аналогічним рішенням розмірковує Болгарія.

Водночас переговори Єврокомісії з Польщею та Угорщиною щодо запровадженої заборони на імпорт зерна з України тривають. А у вівторок наступного тижня це буде однією з тем на зустрічі міністрів сільського господарства ЄС у Люксембурзі. Очікується, що Єврокомісія запропонує заходи для забезпечення того, щоб транзит зерна з України в рамках коридорів солідарності досягав місця призначення, тобто Африки, а не залишався в сусідніх з Україною країнах.

Гроші на фінансову підтримку фермерів надійдуть з бюджету ЄС, з антикризового резерву. П'ять країн матимуть можливість подвоїти цю суму за рахунок дотацій з національних бюджетів. Але ця фінансова підтримка не вирішить проблему надмірного надходження українського зерна та заборони на імпорт і транзит, запроваджені Польщею та Угорщиною.

Нагадаємо, перший пакет допомоги Польщі, Болгарії та Румунії на суму 56 мільйонів євро був узгоджений державами-членами наприкінці березня та фінансувався через фінансовий пакет у розмірі 450 мільйонів євро на рік, включений до сільськогосподарського резервного фонду програми субсидій для сільського господарства ЄС.

Читайте також: Фермери Румунії та Болгарії, слідом за польськими, почали протестувати через падіння цін на зерно у зв'язку з імпортом з України. 

ЄСдопомогафермеризерно

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