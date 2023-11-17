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ПОЛІТИКА

Європейська комісія закликає свій персонал відмовитися від реклами на Х (Twitter) – Politico

17 листопада 2023, 15:47
Європейська комісія закликає свій персонал відмовитися від реклами на Х (Twitter) – Politico
Дані дії планують запровадити на тлі занепокоєнням щодо поширення там дезінформації.

Відділ комунікацій Європейської комісії звернувся до всіх виконавчих служб ЄС із проханням припинити показ реклами у соцмережі Х(Twitter). 

Про це повідомляє Politico.

У записці, надісланій усім керівникам служб і генеральним директорам, заступник головного речника Комісії Дана Спінант заявила, що дезінформація на Х(Twitter), особливо щодо війни Ізраїлю та Хамас, призвела до того, що установа "рекомендує тимчасово призупинити рекламу на цій платформі до подальшого повідомлення, щоб уникнути ризику завдати шкоди репутації Комісії".

Зазначається, що платформа Х(Twitter) стала об'єктом більшої уваги в Європі через новий закон про цифрові послуги (DSA).

Комісія, що відповідає за контроль дотримання закону, у жовтні запросила від компанії Х(Twitter) офіційні пояснення про те, як вони поводяться з незаконним контентом та дезінформацією, пов'язаною з конфліктом із Хамасом, відповідно до DSA.

Проте, служби ЄС все ще можуть використовувати платформу Х(Twitter) через багато профілів Комісії у цій соцмережі. Однак Спінант зазначила, що відділ розгляне можливість використання інших платформ для розміщення платної реклами, таких як LinkedIn, Instagram або Facebook.

Варто зазначити, що із соцмережею Х(Twitter) пов'язано багато суперечливих дискусій після того, як права на платформу придбав ексцентричний мільярдер, очільник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск. Зокрема, він запровадив низку змін та нововведень, які значно вплинули на сприйняття інформації світовим суспільством.

Зауважимо, що даною платформою користуються офіційні представники багатьох країн світу. Саме тому рішення Маска щодо тих чи інших змін у даній соцмережі часто викликають суперечки та дебати в політичній площині.

ЄврокомісіярекламаХ(Twitter)

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