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CУСПІЛЬСТВО

Європейська комісія запускає нову цифрову систему в’їзду-виїзду

30 липня 2025, 18:06
Європейська комісія запускає нову цифрову систему в’їзду-виїзду
Фото: afp.com
З 12 жовтня держави-члени розпочнуть поступове впровадження EES - протягом шестимісячного перехідного періоду.

Європейська комісія визначила дату поступового запуску нової системи в’їзду-виїзду (EES) на зовнішніх кордонах ЄС. Вона запрацює з 12 жовтня.

Про це повідомляє Європейська комісія.

Система EES - це високотехнологічна цифрова система, яка змінить традиційне штампування паспортів і запровадить біометричну реєстрацію на кордонах для громадян третіх країн, які подорожують до 29 країн Європи, включно з державами Шенгенської зони.

"Метою поступового запуску EES є надання державам-членам можливості користуватись перевагами нової системи, водночас забезпечуючи час для адаптації прикордонних органів, транспортної галузі та мандрівників до нових процедур", - йдеться у повідомленні.

  • Збір біометричних даних: відбитки пальців, фото обличчя, дані про подорож;
  • Цифровий облік перетину кордонів: без штампів у паспорті;
  • Виявлення порушників терміну перебування;
  • Автоматичні перевірки документів та особистих даних;
  • Покращення безпеки та боротьба з нелегальною міграцією;
  • Захист персональних даних за високими стандартами ЄС.

З 12 жовтня держави-члени розпочнуть поступове впровадження EES - протягом шестимісячного перехідного періоду. Усі прикордонні пункти, включно з аеропортами, оснащуватимуть новими системами, а мандрівників інформуватимуть про зміни через кампанії з підвищення обізнаності.

EES є ключовим елементом ініціативи "Розумні кордони", до якої також входять система авторизації подорожей ETIAS та сучасні автоматизовані прикордонні перевірки (ABC).

Як зазначено у заяві, ці цифрові інструменти не лише зміцнять безпеку, а й зроблять подорожі комфортнішими та швидшими. Водночас Агентство eu-LISA продовжить координацію розгортання системи разом із державами-членами.

кордонЄврокомісіявиїздвїзд

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