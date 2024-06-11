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Європейська молодь може не захотіти воювати – Politico

11 червня 2024, 16:51
Європейська молодь може не захотіти воювати – Politico
Фото: AFP
"Ціна безконтрольної тиранії - це кров молодих і хоробрих", - сказав Байден на урочистостях з нагоди Дня пам'яті, але обмеження тиранії має свою ціну - і молодь Заходу, схоже, не готова її платити.

Про це свідчать соціологічні опитування, результати яких аналізує американська медіаорганізація Politico.

Молодь Європи не готова захищати свої країни зі зброєю в руках в разі нападу росії на НАТО. 

Журналісти пишуть, що лише минулого тижня Захід відзначив 80-у річницю висадки західних військ в Нормандії під час Другої світової війни. 

За вигнання нацистів із Франції і країн Бенілюксу союзники заплатили десятками тисяч життів і це були молоді чоловіки, які рішуче стали до збройної боротьби попри високі шанси загинути в бою. 

Тому на тлі заяв Джо Байдена про "найвеличніше покоління", яке перемогло у Другій світовій, європейська молодь прямо заявляє про відсутність будь-якого бажання ризикувати життям у разі російського вторгнення в їхні країни.

Опитування у Великій Британії продемонструвало, що лише 29% британців у віці від 18 до 24 років принаймні на словах готові захищати країну від вторгнення. 

Європейці на континенті також не дуже войовничі або патріотичні. 

Так, за даними опитувань, в разі, якщо їхня країна опиниться у війні, лише 32% європейців готові воювати.

Навіть у США, де найпотужнішій за військовим потенцалом країні світу,  опитування показало, що лише 55% американців стали б до зброї у разі повномасштабної війни. 

"Цей брак патріотизму може бути викликаний різними причинами: зростаюча недовіра до урядів; втома та відраза від неправильно уявлених "вічних війн", які закінчилися поразкою; загальна втрата довіри до західних цінностей; почуття права на власний вибір, яке молодь зараз має у надлишку порівняно з їхніми попередниками; і консерватори, безсумнівно, додали б до списку надмірні вибачення за минулі злочини Заходу та неспроможність навчити гордості за те, що Захід справді зробив", – пише видання.

Ще в 1930-роках серед освіченої британської молоді теж панувала думка, що захищати британську монархію – не їхня справа. За це їх навіть звинувачували в підігруванні Гітлеру, але, коли війна таки почалася, британська молодь запекло билася за свою країну, йдеться в матеріалі.

 
Європавійнастатистикамолодь

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