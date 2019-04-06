Партії Порошенка і Садового обрали спостерігачами Європейської народної партії

Європейська народна партія ухвалила рішення про прийняття в статусі спостерігача двох українських партій – "Європейська солідарність" та "Самопоміч"

Народний депутат Володимир Ар’єв повідомив, що рішення щодо "Європейської солідарності" набуде чинності у вересні, адже партія лише щойно змінила назву (колишня назва – Блок Петра Порошенка "Солідарність").

"За цей час партія буде працювати в рамках імплементації антикорупційної стратегії ЄНП і має завершити трансформаційні процеси в партії", - написав Ар’єв на своїй сторінці у Facebook, йдеться у "Європейська правда".

Депутатка від "Самопомочі" Оксана Сироїд повідомила, що "окремо лідери ЄНП відзначили структуру "Самопомочі" і правдиву партійну роботу з людьми".

Європейська народна партія залишилася найбільш чисельною групою в Європарламенті після нещодавніх виборів.

До цієї групи належать, наприклад, канцлер Німеччини Ангели Меркель та президент Європейської ради Дональд Туск.

Читайте також: Партія порошенка змінила назву