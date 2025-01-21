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ПОЛІТИКА

Європейська оборонна промисловість налаштована на нові контракти, навіть з поверненням Трампа

21 січня 2025, 17:52
Європейська оборонна промисловість налаштована на нові контракти, навіть з поверненням Трампа
Галузь очікує, що незалежно від того, що зробить новий президент США, вона зможе заробити багато грошей.

Значна частина Європи стурбована поверненням Дональда Трампа до Білого дому, але мало що вказує на те, що виробники озброєнь на континенті очікують на кризу. Європа бачить різке збільшення оборонних бюджетів, зумовлене як тривалим тиском з боку Вашингтона, так і власною реакцією континенту на повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Це обіцяє надлишок військових контрактів для виробників зброї в Європі, а також у США, Південній Кореї та інших країнах. Це також пояснює, чому промисловість відносно спокійно ставиться до Трампа.

Про це пише Politico.

Якщо Трамп виведе США з НАТО і залишить Європу наодинці, континент буде змушений покладатися на власні збройові компанії, що забезпечить їм приплив контрактів.

Але навіть якщо новий президент не зробить нічого настільки радикального, величезний масштаб нових оборонних витрат — згідно з оцінками Європейської комісії, членам потрібно буде витратити 500 мільярдів євро на оборону протягом наступного десятиліття — все одно означає, що для європейських оборонних фірм буде багато грошей.

Тим не менш, першим переможцем у нарощуванні оборонних сил Європи, швидше за все, стануть США.

"Європейська оборонна промисловість не може покрити усі потреби, особливо після десятиліть недоінвестування, яке серйозно підірвало оборонно-промислові потужності Європи. Цю тенденцію необхідно змінити. Купівля неєвропейського зрештою означає, що європейська промисловість і надалі боротиметься за повернення своїх інвестицій і з часом втратить свої технологічні ноу-хау і відповідні навички", — сказав Ян Піє, генеральний секретар брюссельської оборонно-промислової асоціації ASD.

Крім того, деякі країни можуть спробувати задобрити Трампа, укладаючи більше контрактів з американськими компаніями.

"Ми не знаємо багато про наміри Трампа, але я не здивуюся, якщо країни, особливо на сході, будуть купувати все більше і більше американських товарів", — сказав один європейський дипломат.

Однак сумніви залишаються — здебільшого щодо того, як саме діятиме Трамп.

ЄвропаСШАвійнаНАТОДональд Трампоборона

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