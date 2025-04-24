Європейське вино забруднене небезпечними речовинами – дослідження Politico

Жодне з вин, вироблених за останні кілька років у 10 країнах ЄС, не виявилося чистим.

Пляшка вина в Європі може містити токсичні хімічні речовини, які не розпадаються природним шляхом. Винороби активно використовують різні пестициди.

Видання Politico пише, що нове дослідження виявило в європейських винах широко поширене забруднення трифтороцтовою кислотою (TFA) - стійким побічним продуктом PFAS, групи промислових хімікатів. Жодне з вин, вироблених за останні кілька років у 10 країнах ЄС, не виявилося чистим. У деяких пляшках було виявлено вміст речовин, що в 100 разів перевищує рівень, який зазвичай вимірюють у питній воді.

Виноробство є одним із найінтенсивніших споживачів пестицидів у європейському сільському господарстві, особливо фунгіцидів, що робить виноградники ймовірним осередком накопичення хімічних речовин. Виноград особливо вразливий до грибкових захворювань, що вимагає частого обприскування протягом усього вегетаційного періоду, в тому числі з використанням деяких продуктів, що містять сполуки PFAS.

Дослідники виявили, що якщо у винах, зібраних до 1988 року, TFA виявити було неможливо, то відтоді рівень забруднення неухильно зростає, досягаючи 320 мікрограмів на літр у пляшках трьох останніх урожаїв, що більш ніж у 3 000 разів перевищує встановлену ЄС межу вмісту залишків пестицидів у ґрунтових водах.

"Це тривожний сигнал, який не можна ігнорувати", - сказав Гельмут Буртшер-Шаден з австрійської неурядової організації Global 2000, який очолив дослідження. "Масове накопичення TFA в рослинах означає, що ми, ймовірно, споживаємо набагато більше "вічних хімікатів" через їжу, ніж передбачалося раніше".

Загалом проаналізували 49 вин як звичайні, так і органічні. Хоча в органічних винах концентрація TFA була нижчою, але жодне з них не було чистим. Особливо високі показники у винах з Австрії.