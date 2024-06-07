Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європейські банки отримують шалені прибутки в росії – The Economist

07 червня 2024, 12:31
Європейські банки отримують шалені прибутки в росії – The Economist
Raiffeisen зберігає свої позиції в росії, незважаючи на загрози та санкції.

Відразу після вторгнення владіміра путіна в Україну австрійський банк Raiffeisen заявив, що розглядає можливість продажу свого бізнесу в росії. 27 місяців по тому підрозділ кредитора в країні працює доволі успішно. Кількість його співробітників зросла майже до 10 тисяч, що на 7% більше, ніж у 2022 році. Минулого року його прибуток сягнув 1,8 млрд євро — більше, ніж у будь-якої іншої дочірньої компанії банку, і потроївся з 2021 року.

"Райффайзен" — один із десятка кредиторів, які Росія вважає "системно" важливими для своєї економіки. Банк також має значення для фінансів самого Кремля, оскільки минулого року він заплатив податок, еквівалентний пів мільярда доларів.

Про це повідомляє The Economist.

Raiffeisen — найбільший західний банк у росії, але не єдиний. Сукупний прибуток п'яти банків ЄС, який пов'язаний з найбільшими російськими операціями, зріс утричі й 2023 року становитиме майже 3 млрд євро. Успіх робить банки мішенню.

У травні Америка пригрозила обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінансової системи через російські операції банку. Намагаючись заспокоїти критиків, 10 червня кредитор планує припинити доларові перекази з країни.

росія, зі свого боку, може почати заарештовувати активи західних банків, які вона вважає "недружніми". Деякі європейські банки, такі як французький Société Générale, продали свої російські підрозділи на початку війни. Хоча ті, що залишилися, скоротили свій персонал лише на 3%, їхні портфелі значно зменшилися. 

Тільки Raiffeisen зберігає значну частку активів у росії — 15 % порівняно з 5 % у UniCredit, який посідає наступну сходинку. Але і він скоротив свій кредитний портфель на 58 % і перестав видавати нові кредити.

Проблема для європейських банків у росії полягає в тому, що в них мало шляхів виходу. В ідеалі вони повинні продавати місцеві підрозділи іншим іноземним компаніям, але мало хто зацікавлений у придбанні такого складного з геополітичного погляду бізнесу.

Продаж місцевим жителям вимагає схвалення путіна, і, з огляду на контекст, будь-які угоди навряд чи будуть укладені за справедливою ціною. Більшість недавніх спроб завершити продажі або затягнулися, або зазнали краху.

Таким чином, у європейських банків залишається останній варіант: продовжувати згортати свої російські портфелі. Але навіть це далеко не так просто, і не тільки через підвищену увагу з боку західних регуляторів.

У травні російський суд постановив заарештувати активи Commerzbank і Deutsche Bank, двох німецьких кредиторів, через їхню участь у газовому проєкті, який було скасовано. У рамках паралельного позову суд також заарештував активи італійського банку UniCredit.

Усе це означає, що велика ймовірність того, що багато західних підрозділів у росії виявляться принаймні частково списаними. Європейським банкам доведеться заплатити високу репутаційну ціну, і розплата навряд чи буде виправдано.

санкціїбанкиприбуткиросія-агресор

Останні матеріали

Політика Байдена подовжила війну в Україні. Та грає на користь росії – Януш Бугайські
Політика
Політика Байдена подовжила війну в Україні. Та грає на користь росії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 07 червня 2024, 14:48
День
Політика
День "Д" в Україні. Як рішення американців будуть оцінюватися через 80 років? – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 07 червня 2024, 12:29
Захід мало постачає Україні високоточних керованих бомб. Тож вже є дефіцит модифікованих МіГів та
Політика
Захід мало постачає Україні високоточних керованих бомб. Тож вже є дефіцит модифікованих МіГів та "Сушок" – Том Купер
Переклад iPress – 07 червня 2024, 01:11
Політика
"Я і людей не дуже люблю". Конгресвумен Вікторія Спартц не любить не лише Україну – Politico
Переклад iPress – 06 червня 2024, 16:36
Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер
Cуспільство
Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 06 червня 2024, 12:41
Байден розв'язав руки ЗСУ. путінський наступ на північ України до
Політика
Байден розв'язав руки ЗСУ. путінський наступ на північ України до "Дня перемоги" отримав вражаючий зворотній ефект – Девід Екс
Переклад iPress – 06 червня 2024, 08:13
Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Політика
Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 червня 2024, 16:57
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Політика
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 червня 2024, 12:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється