Європейські банки отримують шалені прибутки в росії – The Economist

Raiffeisen зберігає свої позиції в росії, незважаючи на загрози та санкції.

Відразу після вторгнення владіміра путіна в Україну австрійський банк Raiffeisen заявив, що розглядає можливість продажу свого бізнесу в росії. 27 місяців по тому підрозділ кредитора в країні працює доволі успішно. Кількість його співробітників зросла майже до 10 тисяч, що на 7% більше, ніж у 2022 році. Минулого року його прибуток сягнув 1,8 млрд євро — більше, ніж у будь-якої іншої дочірньої компанії банку, і потроївся з 2021 року.

"Райффайзен" — один із десятка кредиторів, які Росія вважає "системно" важливими для своєї економіки. Банк також має значення для фінансів самого Кремля, оскільки минулого року він заплатив податок, еквівалентний пів мільярда доларів.

Про це повідомляє The Economist.

Raiffeisen — найбільший західний банк у росії, але не єдиний. Сукупний прибуток п'яти банків ЄС, який пов'язаний з найбільшими російськими операціями, зріс утричі й 2023 року становитиме майже 3 млрд євро. Успіх робить банки мішенню.

У травні Америка пригрозила обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінансової системи через російські операції банку. Намагаючись заспокоїти критиків, 10 червня кредитор планує припинити доларові перекази з країни.

росія, зі свого боку, може почати заарештовувати активи західних банків, які вона вважає "недружніми". Деякі європейські банки, такі як французький Société Générale, продали свої російські підрозділи на початку війни. Хоча ті, що залишилися, скоротили свій персонал лише на 3%, їхні портфелі значно зменшилися.

Тільки Raiffeisen зберігає значну частку активів у росії — 15 % порівняно з 5 % у UniCredit, який посідає наступну сходинку. Але і він скоротив свій кредитний портфель на 58 % і перестав видавати нові кредити.

Проблема для європейських банків у росії полягає в тому, що в них мало шляхів виходу. В ідеалі вони повинні продавати місцеві підрозділи іншим іноземним компаніям, але мало хто зацікавлений у придбанні такого складного з геополітичного погляду бізнесу.

Продаж місцевим жителям вимагає схвалення путіна, і, з огляду на контекст, будь-які угоди навряд чи будуть укладені за справедливою ціною. Більшість недавніх спроб завершити продажі або затягнулися, або зазнали краху.

Таким чином, у європейських банків залишається останній варіант: продовжувати згортати свої російські портфелі. Але навіть це далеко не так просто, і не тільки через підвищену увагу з боку західних регуляторів.

У травні російський суд постановив заарештувати активи Commerzbank і Deutsche Bank, двох німецьких кредиторів, через їхню участь у газовому проєкті, який було скасовано. У рамках паралельного позову суд також заарештував активи італійського банку UniCredit.

Усе це означає, що велика ймовірність того, що багато західних підрозділів у росії виявляться принаймні частково списаними. Європейським банкам доведеться заплатити високу репутаційну ціну, і розплата навряд чи буде виправдано.