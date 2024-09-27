Європейські банки запускають власні платежі, аби витіснити Visa і Mastercard – Bloomberg

Платіжна індустрія стикається з бумом цифрових конкурентів.

Такі компанії, як BNP Paribas, Deutsche Bank, об’єднуються і готуються запустити власну систему Wero.

Про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg.

Банки Європейського Союзу витратили роки, щоб створити новий спосіб оплати, який нарешті дозволить клієнтам відмовитися від карток Visa та Mastercard.

Таким чином Європа хоче витіснити дві найбільші і найдорожчі фінансові компанії у світі.

Wero - проект, який зараз розгортається на Заході Європи.

За підтримки 16 великих банків і платіжних компаній, включаючи BNP Paribas, Deutsche Bank та Worldline, платформа зрештою дозволить розраховуватися, використовуючи свій власний банківський рахунок замість Visa або Mastercard.

Якщо компанія вдасться це зробити - то це може коштувати двом платіжним гігантам мільярди доларів у вигляді комісій, які вони отримують від продавців з Європи.

Проте що ще важливо, що це приклад занепокоєння Європи щодо залежності від США у ключових елементах інфраструктури – фінансової чи іншої.

"Visa і Mastercard, будучи такими великими, мають у своїх руках велику владу над ринком", - заявила генеральний директор European Payments Initiative, компанії Wero Мартіна Ваймерт.

Ідея в тому, щоб створити "альтернативу міжнародним рішенням, щоб запропонувати європейським гравцям та споживачам європейський вибір".

Wero має пройти ще довгий шлях, перш ніж вона зможе скласти конкуренцію Visa та Mastercard, які разом обробляють десятки трильйонів доларів по всьому світу щороку. Ваймерт визнала, що "було б дуже самовпевнено" називати фірму претендентом.

"Ми свого роду стартап. Хоча ми вже маємо 500 млн євро від своїх спонсорів і готову клієнтську базу від своїх банківських учасників" - додала Ваймерт.