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ПОЛІТИКА

Європейські дороги не придатні для війни з росією – єврокомісар

29 липня 2025, 18:04
Європейські дороги не придатні для війни з росією – єврокомісар
Фото: демонтаж танку Т-34 в Естонії, з вільних джерел
Танки НАТО можуть застрягти у тунелях, обвалити мости чи затриматися внаслідок прикордонної бюрократії, якщо доведеться екстрено перекидати сили на східні рубежі Євросоюзу.

Європейська транспортна інфраструктура — дороги, мости й залізниці — наразі непридатна для швидкого перекидання військової техніки та особового складу у разі масштабного збройного конфлікту з росією.

Про це в інтерв’ю Financial Times заявив єврокомісар з питань транспорту і туризму Апостолос Ціцікостас.

За його словами, танки НАТО можуть застрягти у тунелях, обвалити мости чи затриматися внаслідок прикордонної бюрократії, якщо доведеться екстрено перекидати сили на східні рубежі Євросоюзу.

"Реальність сьогодні така: якщо ми хочемо перекинути військову техніку й війська із Заходу Європи на Схід, це займає тижні, а подекуди — місяці", — наголосив Ціцікостас.

Для вирішення проблеми Єврокомісія планує вкласти €17 млрд у модернізацію критичної інфраструктури, включно з мостами, залізничними вузлами та дорогами. Зокрема, йдеться про оновлення 500 об'єктів уздовж чотирьох військових транспортних коридорів. Подробиці плану тримають у таємниці з міркувань безпеки.

Проблема в тому, що більшість транспортних мереж у Європі не розраховані на вагу військової техніки: цивільні вантажівки важать до 40 тонн, тоді як танки — до 70. Ціцікостас наголосив, що критично важливо скоротити бюрократичні бар’єри і забезпечити можливість переміщення військ не за тижні, а «за години або дні».

Також стратегія інфраструктурної мобільності доповнює нові оборонні цілі НАТО, які передбачають суттєве збільшення видатків на оборону. Згідно з Гаазькою декларацією, ухваленою 25 червня, країни Альянсу мають витрачати 3,5% ВВП на основні оборонні потреби та ще 1,5% — на суміжні витрати, включно з кібербезпекою та інфраструктурою. Цільовим роком виконання нових вимог стане 2035-й.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше різко критикував союзників по НАТО за недостатнє фінансування Альянсу і заявляв, що "заохочуватиме росію" діяти проти країн-членів, які не виконують своїх зобов’язань.

"Ми більше не можемо дозволити собі бути неготовими або залежними", — підсумував єврокомісар.

ЄвропадорогивійнаНАТОросія загроза

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