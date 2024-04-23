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ПОЛІТИКА

Європейські компанії готуються до наслідків санкцій ЄС для російських дочірніх підприємств

23 квітня 2024, 16:28
Європейські компанії готуються до наслідків санкцій ЄС для російських дочірніх підприємств
З червня європейські транснаціональні корпорації більше не зможуть надавати професійні послуги російським дочірнім компаніям.

Європейські компанії, які все ще працюють в росії, намагаються виконати нове положення про санкції ЄС, яке може суттєво змінити спосіб ведення бізнесу в цій країні. Понад два роки після того, як владімір путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну, транснаціональні компанії стоять на межі втрати можливості надавати своїм російським дочірнім компаніям професійні послуги, такі як бухгалтерський облік, управлінський консалтинг та юридичні консультації. 

Зміна в політиці відбувається в той час, коли Брюссель прагне закрити незліченні лазівки у своїх санкціях проти росії й обмежити можливості кремля фінансувати свою військову машину. Нове положення, яке набуде чинності в червні, дасть європейським регуляторам найбільш детальний сьогодні огляд поточної діяльності західного бізнесу в росії. Однак юристи та керівники попереджають, що ця зміна може ненавмисно змусити компанії звернутися до російських постачальників або замість цього надавати ці послуги з офісів за межами ЄС.

Про це повідомляє Financial Times.

"Не було жодних підстав скасовувати виняток для європейських дочірніх компаній... Ніхто не хотів кидати ці компанії в обійми російських консультантів", — сказав один європейський керівник у москві. 

Багато міжнародних компаній, що працюють у сфері споживчих товарів, фармацевтики, роздрібної торгівлі та виробництва, продовжують вести бізнес у росії, незважаючи на масовий корпоративний відтік і санкції, спрямованих на різні сектори російської економіки у відповідь на війну. Можливість ведення бізнесу в країні значною мірою зумовлена тим, що компаніям дозволено надавати професійні послуги своїм дочірнім компаніям у росії, але заборонено надавати такі ж послуги іншим компаніям. У грудні Європейська комісія оголосила, що з цього року цей виняток більше не застосовуватиметься.

Замість автоматичного виключення, починаючи з 20 червня, компанії повинні будуть отримувати дозвіл від національних органів влади на кожен вид послуг, які вони надають своїм російським дочірнім компаніям, заявив представник Комісії. Він додав, що ця зміна "закриває лазівку, яка була виявлена в системі винятків". Девід Лорелло, партнер юридичної фірми Covington & Burlington, вважає, що регуляторні органи та компанії могли б зосередитися на протидії російським стратегіям придбання заборонених товарів та приховування активів, що потрапили під санкції.

санкціі проти росіївійна в УкраїніЄвропейські компанії

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