НОВИНИВ той же час, порівняно з минулим роком на третину зменшилася кількість підприємців, які планують впровадження нових інвестиційних проєктівПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Європейські компанії очікують на зростання свого бізнесу в Україні наступного року
Фото: з вільних джерел
Майже половина - 47% компаній Європейської бізнес асоціації прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу в Україні наступного року.
Про це свідчать результати опитування ЄБА, повідомляє Forbes Ukraine у Тelegram.
"Попри війну 47% бізнесів очікують зростання у 2023 році, свідчать результати опитування ЄБА. Порівняно з минулим роком на третину зменшилася кількість підприємців, які планують впровадження нових інвестиційних проєктів, про це повідомили тільки 19% компаній", - йдеться у повідомленні.
Тільки 1% компаній планують скорочення заробітних плат у 2023 році, ще 26% залишать їх на поточному рівні. Водночас 73% запланували підвищення заробітних плат для співробітників.
Керівники компаній також визначили ТОП-3 завдання до уряду на наступний рік. На першому місці - необхідність проведення судової реформи та встановлення верховенства права, на другому - боротьба з корупцією. Третім пріоритетом на наступний рік бізнес-лідери визначили забезпечення макроекономічної стабільності.
Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав світовий бізнес виявляти стійкість у підтримці української економіки.
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20 09 2022 21:16 МЕДІА
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