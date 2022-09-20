Європейські компанії очікують на зростання свого бізнесу в Україні наступного року

В той же час, порівняно з минулим роком на третину зменшилася кількість підприємців, які планують впровадження нових інвестиційних проєктів

Майже половина - 47% компаній Європейської бізнес асоціації прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу в Україні наступного року.

Про це свідчать результати опитування ЄБА, повідомляє Forbes Ukraine у Тelegram

"Попри війну 47% бізнесів очікують зростання у 2023 році, свідчать результати опитування ЄБА. Порівняно з минулим роком на третину зменшилася кількість підприємців, які планують впровадження нових інвестиційних проєктів, про це повідомили тільки 19% компаній", - йдеться у повідомленні.

Тільки 1% компаній планують скорочення заробітних плат у 2023 році, ще 26% залишать їх на поточному рівні. Водночас 73% запланували підвищення заробітних плат для співробітників.

Керівники компаній також визначили ТОП-3 завдання до уряду на наступний рік. На першому місці - необхідність проведення судової реформи та встановлення верховенства права, на другому - боротьба з корупцією. Третім пріоритетом на наступний рік бізнес-лідери визначили забезпечення макроекономічної стабільності.

Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав світовий бізнес виявляти стійкість у підтримці української економіки.