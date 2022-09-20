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Європейські компанії очікують на зростання свого бізнесу в Україні наступного року

Ольга
Матарикіна
В той же час, порівняно з минулим роком на третину зменшилася кількість підприємців, які планують впровадження нових інвестиційних проєктів
Європейські компанії очікують на зростання свого бізнесу в Україні наступного року Фото: з вільних джерел
Майже половина - 47% компаній Європейської бізнес асоціації прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу в Україні наступного року.
 
Про це свідчать результати опитування ЄБА, повідомляє Forbes Ukraine у Тelegram.
 
"Попри війну 47% бізнесів очікують зростання у 2023 році, свідчать результати опитування ЄБА. Порівняно з минулим роком на третину зменшилася кількість підприємців, які планують впровадження нових інвестиційних проєктів, про це повідомили тільки 19% компаній", - йдеться у повідомленні.
 
Тільки 1% компаній планують скорочення заробітних плат у 2023 році, ще 26% залишать їх на поточному рівні. Водночас 73% запланували підвищення заробітних плат для співробітників.
 
Керівники компаній також визначили ТОП-3 завдання до уряду на наступний рік. На першому місці - необхідність проведення судової реформи та встановлення верховенства права, на другому - боротьба з корупцією. Третім пріоритетом на наступний рік бізнес-лідери визначили забезпечення макроекономічної стабільності.
 
Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав світовий бізнес виявляти стійкість у підтримці української економіки.
 
 
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20 09 2022 21:16
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