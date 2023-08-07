Європейські компанії втратили більше €100 млрд через діяльність в росії

Найбільші європейські компанії зазнали щонайменше €100 млрд прямих збитків від діяльності в росії після початку повномасштабної війни в Україні.

Про це йдеться в статті Financial Times.

Огляд річних звітів 600 європейських компаній і фінансових звітів за 2023 рік показує, що 176 компаній зафіксували знецінення активів, витрати, пов’язані з обміном валют, та інші одноразові витрати в результаті продажу, закриття або скорочення бізнесу в росії з початку її вторгнення в Україну.

"Навіть якщо компанія втратила багато грошей, залишаючи Росію, то ті, хто залишився, ризикують отримати набагато більші втрати. Виявилося, що найкраща стратегія для компаній, які вирішували, що робити на початку війни, — "відрізати й піти". Чим швидше ви пішли, тим менші були ваші втрати", - заявив аналітик компанії зі стратегічного консультування Control Risks Набі Абдуллаєв.

Найбільші втрати зафіксовані в нафтовій галузі. Лише три компанії BP, Shell і TotalEnergies заявили про сумарні збитки на суму €40,6 млрд після виходу з росії.

Проте ці збитки були значно перекриті вищими цінами на нафту та газ, які допомогли цим компаніям отримати минулого року величезний сукупний прибуток у близько €95 млрд.

Промислові компанії, включаючи виробників автомобілів, отримали збитки в €13,6 млрд. Фінансові компанії, включаючи банки, страховики та інвестиційні компанії, зафіксували €17,5 млрд у вигляді списань та інших витрат.