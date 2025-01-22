Європейські країни готуються до торгової війни зі США – Politico

Торгова війна Європи і США може розпочатись незабаром

Країни Євросоюзу та Велика Британія вже кілька місяців готуються до різних варіантів розвитку подій у зв'язку із планами президента США Дональда Трампа запровадити мита на європейські товари.

Про це пише Politico із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

При цьому в Брюсселі та Лондоні не втрачають надії переконати Трампа не запроваджувати тарифи на експорт.

Як повідомили співрозмовники видання, незважаючи на те, що в Європі сподіваються врегулювати це питання, там також готуються до введення заходів у відповідь. Крім того, європейські лідери, зокрема прем'єр Великої Британії Кір Стармер, розробляють плани, щоб показати готовність взяти на себе тягар підтримки України. У Брюсселі та Лондоні сподіваються, що їхня допомога Києву ляже в основу майбутніх переговорів із Трампом.

Раніше Трамп під час підписання перших указів після інавгурації заявив, що США запровадять торговельні мита на товари з країн Європейського союзу, якщо вони не закуповуватимуть більше американських газу та нафти. Також президент США Дональд Трамп оголосив про плани ввести 25% мита на товари з Канади та Мексики починаючи з 1 лютого 2025 року.