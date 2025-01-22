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Європейські країни готуються до торгової війни зі США – Politico

22 січня 2025, 12:09
Європейські країни готуються до торгової війни зі США – Politico
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Торгова війна Європи і США може розпочатись незабаром
Країни Євросоюзу та Велика Британія вже кілька місяців готуються до різних варіантів розвитку подій у зв'язку із планами президента США Дональда Трампа запровадити мита на європейські товари.
 
Про це пише Politico із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.
 
При цьому в Брюсселі та Лондоні не втрачають надії переконати Трампа не запроваджувати тарифи на експорт. 
 
Як повідомили співрозмовники видання, незважаючи на те, що в Європі сподіваються врегулювати це питання, там також готуються до введення заходів у відповідь. Крім того, європейські лідери, зокрема прем'єр Великої Британії Кір Стармер, розробляють плани, щоб показати готовність взяти на себе тягар підтримки України. У Брюсселі та Лондоні сподіваються, що їхня допомога Києву ляже в основу майбутніх переговорів із Трампом. 
 
Раніше Трамп під час підписання перших указів після інавгурації заявив, що США запровадять торговельні мита на товари з країн Європейського союзу, якщо вони не закуповуватимуть більше американських газу та нафти. Також президент США Дональд Трамп оголосив про плани ввести 25% мита на товари з Канади та Мексики починаючи з 1 лютого 2025 року.
СШАвійна в Україніросія окупанти

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