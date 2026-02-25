Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Європейські країни нарощують оборону швидше, ніж Британія на фоні російської загрози – The Times

25 лютого 2026, 16:47
Європейські країни нарощують оборону швидше, ніж Британія на фоні російської загрози – The Times
Фото: Getty Images
Велика Британія та європейські країни готуються до війни у 2040-х роках.

Провідний військовий аналітичний центр попереджає, що темпи переозброєння Великої Британії відстають від решти континентальної Європи на тлі зростаючої загрози з боку росії.

Про це  пише The Times.

Як зазначено у щорічному звіті Military Balance, Британія намагається узгодити оборонні можливості з міжнародними зобов’язаннями, але досі існують прогалини в бронетехніці, кораблях і наземних системах протиповітряної оборони. У той же час Європа демонструє значно активніше оновлення збройних сил: минулого року її частка витрат на оборону склала 21%, при цьому Німеччина забезпечила чверть цього приросту.

Старша наукова співробітниця з питань оборонної економіки зазначила, що навіть якщо Велика Британія збільшить оборонний бюджет до 3% ВВП до 2029 року, вона все одно відставатиме від Німеччини, яка вже планує витратити на оборону подібну суму наступного року. Аналітики додають, що Лондон все ще обговорює рівень витрат, тоді як Берлін визначається з пріоритетами інвестування.

Дані Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) показують, що витрати росії на оборону зменшуються: у 2025 році вони впали порівняно з попереднім різким зростанням на 56,9%. Водночас аналітики застерігають, що загроза з боку росії для Європи зростає через розвиток нових видів зброї, здатної досягати цілей на всьому континенті.

Експерти наголошують, що існує ризик, що Велика Британія та європейські країни готуються до війни у 2040-х роках, замість того щоб підготуватися до потенційних конфліктів наприкінці 2020-х або на початку 2030-х. Відповідно до внутрішніх оцінок, відставання у темпах переозброєння та невизначеність щодо витрат можуть підірвати статус Великої Британії як провідного члена НАТО.

Звіт підкреслює, що для зменшення військової залежності від США Європі може знадобитися практично до середини 2030-х років, а багатьом союзникам буде важко досягти цілей НАТО на 2035 рік.

