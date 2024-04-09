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ПОЛІТИКА

Європейські країни передадуть Україні 157 електрогенераторів через російські атаки на енергосистему

09 квітня 2024, 16:10
Європейські країни передадуть Україні 157 електрогенераторів через російські атаки на енергосистему
Джерело: pixabay
За даними Єврокомісії, Австрія, Німеччина, Швеція та Нідерланди надали 157 електрогенераторів різних розмірів.

Європейський Союз надсилає екстрену допомогу Україні у вигляді 157 генераторів після чергових атак росії на українську енергетичну інфраструктуру.

Про це йдеться у пресрелізі Європейської комісії.

Видання зазначає, що ЄС мобілізував надзвичайну енергетичну допомогу для України, яка вже перебуває в дорозі. 

"Після серії цілеспрямованих ракетних і безпілотних атак росії на енергетичну інфраструктуру України останніми тижнями, енергопостачанню України було завдано значної шкоди", - пояснив представник Єврокомісії. 

За даними Єврокомісії, Австрія, Німеччина, Швеція та Нідерланди надали 157 електрогенераторів різних розмірів. 

Для подальшого зміцнення енергетичної інфраструктури України ЄС також надсилає десять генераторів великої потужності (1 МВт) вартістю 3,57 мільйона євро з власних запасів RescEU. Кожен із цих потужних генераторів в 1 МВт може забезпечити електроенергією лікарню середнього розміру в надзвичайній ситуації.

Єврокомісар із кризового управління Янез Ленарчич подякував країнам за надані Україні генератори через Механізм цивільного захисту ЄС. 

Координаційний центр ЄС з надзвичайних ситуацій перебуває в тісному контакті з українською владою на місцях, щоб надати подальшу допомогу в разі потреби, сказав він.

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут. Окупанти запустили по Україні понад 60 безпілотників і майже 90 ракет різних типів. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу.

війнаенергетикаЄвросоюздопомога Україніросія загроза

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