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ПОЛІТИКА

Європейські країни планують посилити контроль над танкерами з російською нафтою

10 лютого 2025, 10:41
Європейські країни планують посилити контроль над танкерами з російською нафтою
Фото: ООС
Основним приводом може стати потенційна загроза для довкілля – оскільки у "тіньовому флоті" задіяні переважно старі танкери віком понад 15 років.

Європейські країни міркують над юридичним механізмом, який би уможливив посилені перевірки та конфіскацію танкерів, що перевозять російську нафту через Балтійське море та є постійною загрозою екологічного лиха і "випадкового" пошкодження підводної інфраструктури.

Про це повідомляє Politico.

За словами двох неназваних урядовців і двох європейських дипломатів, європейські країни ведуть непублічні переговори про те, як уможливити масштабну конфіскацію танкерів, що возять російську нафту через Балтійське море – забезпечуючи росії кошти на подальше ведення війни та створюючи екологічні й гібридні загрози для держав регіону. 

"Близько 50% підсанкційної торгівлі [російською нафтою, що транспортується морем] йде через Фінську затоку. Це загрози для довкілля, і ми бачили атаки проти нашої підводної інфраструктури. Постає питання: що ми можемо зробити з цими кораблями? Ми не можемо закрити усе може, але є багато варіантів для більшого контролю", – прокоментував виданню міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна. 

Серед пропозицій – використовувати міжнародне законодавство щодо загроз для довкілля чи піратства. Також держави розглядають оновлення національного законодавства, що значно розширило би їхні повноваження. 

Основним приводом може стати потенційна загроза для довкілля – оскільки у "тіньовому флоті" задіяні переважно старі танкери віком понад 15 років, у них можуть бути численні технічні проблеми, що загрожують розливами нафти. Зокрема, нещодавно стало відомо про ймовірну аварію танкера з мазутом у порту Усть-Луга під Петербургом. 

Також розглядають задіяння законодавства щодо диверсій та піратства у випадку, коли танкери підозрюють у спробах пошкодити підводну інфраструктуру. 

Крім того, держави довкола Балтійського моря обговорюють можливість запровадження спільних змін до законодавства, що спростять затримання суден. Це може включати вимогу до танкерів, які ходять через Балтійське море, використовувати страхування від надійних компаній, а відсутність такого страхування стане підставою для затримання. 

Експерти у цій сфері кажуть, що у будь-якому разі плани непрості для реалізації – починаючи від можливої юридичної реакції росії і продовжуючи фінансовими витратами. 

війнасанкціїбалтійське мореЄвросоюзтіньовий флот

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