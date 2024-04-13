Європейські країни відкидають заклики Києва посилити протиповітряну оборону

Німеччина, наприклад, надіслала Україні два комплекси Patriot, але не бажає надавати більше.

Україна давно попереджала, що потребує термінових поставок засобів ППО, щоб захистити себе від російських ракет, націлених на енергетичну інфраструктуру країни. Цього тижня президент Володимир Зеленський активізував прохання про постачання батарей Patriot американського виробництва, дорікнувши західним партнерам Києва, що вони "заплющують очі" на руйнування найбільшої електростанції в Київській області.

Про це пише Financial Times.

"Європейські столиці заявили, що у них немає планів щодо відправки додаткових систем Києву, стверджуючи, що їм необхідно зберігати власний оборонний потенціал", — повідомляє Financial Times.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що "неможливо уявити", що західні країни не можуть надати Україні сім додаткових установок Patriot, враховуючи, що в їхньому арсеналі є близько 100 батарей, які вони можуть виділити. Київ лобіює відправлення в Україну систем ППО, які перебувають у Польщі, Румунії та Іспанії, повідомили Financial Times двоє людей, знайомих із ходом переговорів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що з союзниками тривають "активні переговори" про придбання двох систем Patriot і однієї SAMP/T. Хоча Кулеба не назвав цих союзників, офіційні особи, знайомі з перебігом переговорів, повідомили FT, що Україна веде переговори з Польщею та Іспанією щодо придбання по одній батареї Patriot, а з Румунією — про франко-італійську систему SAMP/T.

"Якби країни, в яких вони перебувають [батареї ППО], були готові передати їх нам, це було б питанням тижня, і ми б їх отримали", — сказав Кулеба.

Наразі Україна має у своєму розпорядженні щонайменше три батареї Patriot і одну батарею SAMP/T, яку вона отримала 2023 року. Німеччина надала Україні два комплекси Patriot, але цього тижня дала зрозуміти, що більше не надаватиме.