Європейські країни вже підготували 60 тисяч українських військових

Європейський Союз планує збільшити цей показник.

Секретар міноборони Німеччини Томас Гітшлер заявив, що Європейський Союз "вже завтра" досягне позначки 60 тисяч, саме таку кількість українських військових підготували в країнах ЄС.

Про це він повідомив під час зустрічі міністрів оборони Євросоюзу 30 серпня.

"Уже завтра ми вийдемо на число 60 тисяч. Таку кількість військових ми навчили у рамках ЄС. Вони повернуться в Україну після навчань. А Німеччина до кінця ж цього року навчить 10 тисяч солдатів з України", - підкреслив Гітшлер.