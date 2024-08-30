Європейські країни вже підготували 60 тисяч українських військових
30 серпня 2024, 18:07
Європейський Союз планує збільшити цей показник.
Секретар міноборони Німеччини Томас Гітшлер заявив, що Європейський Союз "вже завтра" досягне позначки 60 тисяч, саме таку кількість українських військових підготували в країнах ЄС.
Про це він повідомив під час зустрічі міністрів оборони Євросоюзу 30 серпня.
"Уже завтра ми вийдемо на число 60 тисяч. Таку кількість військових ми навчили у рамках ЄС. Вони повернуться в Україну після навчань. А Німеччина до кінця ж цього року навчить 10 тисяч солдатів з України", - підкреслив Гітшлер.
Водночас високий представник ЄС Жозеп Боррель на зустрічі міністрів зауважив, що Європейський Союз збільшить цей показник.
"Але на скільки - ми скажемо вам уже після зустрічі. Ми обговоримо можливість відкриття координаційного центру в Києві, щоб посилити нашу координацію з українськими збройними силами, але поки що немає повної згоди на тренування українських солдатів на українській землі з європейськими інструкторами", - сказав він.