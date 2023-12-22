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Європейські лідери готуються до "нової холодної війни" з росією – Politico

22 грудня 2023, 16:14
Європейські лідери готуються до
Фото: uazmi.org
Фінляндія збільшує виробництво боєприпасів, але в цілому Євросоюз відчуває труднощі.

Про це пише американське медіа Politico

"росія має потенціал і можливість продовжувати цю війну роками. Багато хто перебільшує, що Захід перемагає в цій війні, що Україна перемагає", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен під час візиту до Вашингтона цього тижня, де він підписав нову оборонну угоду зі США.

Він додав, що частково проблема зі збільшенням військового виробництва на Заході полягала в повільному визнанні того, що повномасштабне вторгнення росії назавжди змінило політичний ландшафт Європи.

"Я думаю, що багато західних країн вважали, що це короткострокова проблема. Але зараз я думаю, що в США і в країнах НАТО майже всі знають, що це кінець останніх 30 років з моменту розпаду Радянського Союзу. Зараз ми входимо в якусь нову холодну війну", - сказав Хяккянен.

Крім того, в грудні його уряд оголосив, що подвоює виробництво боєприпасів, зокрема, щоб надсилати значну їх частину в Україну. Крім 25 мільйонів доларів стартового капіталу від уряду і багаторічних контрактів, які гарантують продовження робіт у найближчі роки, проєкт також фінансується за рахунок нових інвестицій від NAMMO, норвезької оборонної компанії з великою присутністю у Фінляндії. 

Очікується, що зростання виробництва досягне свого піку до 2027 року. 

Державні та приватні інвестиції, а також довгострокові контракти на закупівлю в період з 2024 по 2030 рік становитимуть 1,3 мільярда доларів.

Хоча поле бою заморожене, в довгостроковій перспективі "Україна має хороші шанси на перемогу", тому що західні країни "мають більші економічні м'язи і можуть нарощувати свою оборонну промисловість до такого рівня, з яким росія не зможе конкурувати".

"Ми можемо це зробити, і Україна може, але їй потрібні рішучі кроки з боку західних країн", - вважає фінський міністр.

Деякі європейські країни, такі як Німеччина, нещодавно збільшили військову допомогу Україні, а кілька британських і німецьких оборонних фірм підписали невеликі угоди про спільне виробництво з українськими компаніями для ремонту бронетехніки і створення нових артилерійських систем усередині України. 

Ці перші кроки на шляху до відновлення української оборонної промисловості є визнанням того, що війна триватиме.

Натомість президент Чехії прогнозує "значний зсув" у війні в Україні у 2024 році.
Європанова холодна війнаРосія

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