Європейські лідери просили Трампа зателефонувати путіну

Він також заявив, що кремль має відмовитись від українських територій.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що європейські лідери просили його зателефонувати президенту рф Володимиру путіну, адже той не відповідав на їхні дзвінки.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю на каналі NBC.

Глава Білого дому також заявив, що кремль має відмовитись від українських територій.

"росії доведеться віддати всю Україну. Тому що росія хоче всю Україну. І якби я не втрутився, вони б зараз боролись за всю Україну. росія не хоче ту частину, яку вона має зараз; росія хоче всю Україну. І якби не я, вони б не зупинилися. Ви знаєте, що лідери Європейського Союзу так багато разів просили мене зателефонувати путіну? Бо він не відповідає на їхні дзвінки", - сказав Трамп.

На думку його думку, наразі амбіції путіна "значною мірою зупинені", адже він побачив, що Трамп узявся за мирне врегулювання.

"Тому що він не мав справи ні з ким у Європі, він не передзвонював їм. Ви знаєте, що я запитав його, я сказав: "Чи дзвонив вам Байден за три роки? Байден хоч раз дзвонив?" Він відповів: "Він ніколи не дзвонив". Знаєте, Байден не подзвонив йому жодного разу", - додав президент США.