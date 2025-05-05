Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європейські лідери просили Трампа зателефонувати путіну

05 травня 2025, 17:19
Європейські лідери просили Трампа зателефонувати путіну
Фото: gettyimages.com
Він також заявив, що кремль має відмовитись від українських територій.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що європейські лідери просили його зателефонувати президенту рф Володимиру путіну, адже той не відповідав на їхні дзвінки.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю на каналі NBC.

Глава Білого дому також заявив, що кремль має відмовитись від українських територій.

"росії доведеться віддати всю Україну. Тому що росія хоче всю Україну. І якби я не втрутився, вони б зараз боролись за всю Україну. росія не хоче ту частину, яку вона має зараз; росія хоче всю Україну. І якби не я, вони б не зупинилися. Ви знаєте, що лідери Європейського Союзу так багато разів просили мене зателефонувати путіну? Бо він не відповідає на їхні дзвінки", - сказав Трамп. 

На думку його думку, наразі амбіції путіна "значною мірою зупинені", адже він побачив, що Трамп узявся за мирне врегулювання. 

ому що він не мав справи ні з ким у Європі, він не передзвонював їм. Ви знаєте, що я запитав його, я сказав: "Чи дзвонив вам Байден за три роки? Байден хоч раз дзвонив?" Він відповів: "Він ніколи не дзвонив". Знаєте, Байден не подзвонив йому жодного разу", - додав президент США.

 

Дональд ТрампВолодимир Путін

Останні матеріали

Одноразові агенти. Як росія використовує онлайн-вербувальників для саботажу в Європі – The Guardian
Політика
Одноразові агенти. Як росія використовує онлайн-вербувальників для саботажу в Європі – The Guardian
Переклад iPress – 05 травня 2025, 16:48
Українські вибори стали б подарунком для росії. Як треба боротися із цією російською пропагандою – Андреас Умланд
Політика
Українські вибори стали б подарунком для росії. Як треба боротися із цією російською пропагандою – Андреас Умланд
Переклад iPress – 05 травня 2025, 11:37
Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Політика
Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:49
На службі кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Політика
На службі кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:16
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Політика
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 травня 2025, 08:08
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Політика
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 01 травня 2025, 15:18
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Політика
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Переклад iPress – 01 травня 2025, 12:38
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 травня 2025, 08:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється