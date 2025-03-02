Оновлено: У Лондоні розпочався саміт європейських лідерів

Стармер провів зустріч з Мелоні перед самітом щодо України

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон приїхали на саміт з питань України.

Про це повідомляє Sky News.

"Група європейських лідерів починає прибувати до Ланкастер Хаус у центрі Лондона, де сер Кір Стармер проводить міжнародний саміт з безпеки. Загалом очікується більше десятка, серед яких ранні прибуття, зокрема президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Незабаром після цього прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте", - пише видання.

До них приєднається Зеленський, а також низка лідерів країн Європи, включно з прем'єр-міністром Італії та главами Німеччини, Данії, Норвегії, Польщі, Фінляндії та Румунії. Крім того, на заході очікують представників Туреччини та Канади.

Тим часом, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні щойно прибула до офісу прем'єра Британії для двосторонньої зустрічі з Кіром Стармером.

Стармер тепло привітав Мелоні біля дверей офісу, після чого лідери двох країн позували для фотографій і попрямували всередину для переговорів.

У приміщенні Стармер і Мелоні сіли за стіл для бесіди біля каміна.

Стармер сказав, що він "з нетерпінням чекає можливості поговорити з вами про важливі питання, які стоять перед нами. У нас дуже схожий спосіб мислення, тому я з нетерпінням чекаю, щоб почути вашу думку з цих питань".

Мелоні подякувала Стармеру за скликання сьогоднішнього саміту.

"Я думаю, що дуже, дуже важливо, щоб ми уникнули ризику розколу Заходу. Я думаю, що в цьому питанні Велика Британія та Італія можуть відіграти важливу роль у наведенні мостів", – заявила прем'єрка Італії.

Згодом, коли саміт розпочався, Стармер заявив, що європейські лідери повинні активізуватися в цей "момент, який буває раз на покоління". "Ми зібралися тут сьогодні, тому що такий момент для безпеки Європи випадає раз на покоління, і ми всі повинні зробити крок вперед", – заявив він.