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Оновлено: У Лондоні розпочався саміт європейських лідерів

02 березня 2025, 15:49
Оновлено: У Лондоні розпочався саміт європейських лідерів
Стармер провів зустріч з Мелоні перед самітом щодо України
Британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон приїхали на саміт з питань України.
 
Про це повідомляє Sky News.
 
"Група європейських лідерів починає прибувати до Ланкастер Хаус у центрі Лондона, де сер Кір Стармер проводить міжнародний саміт з безпеки. Загалом очікується більше десятка, серед яких ранні прибуття, зокрема президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Незабаром після цього прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте", - пише видання.
 
До них приєднається Зеленський, а також низка лідерів країн Європи, включно з прем'єр-міністром Італії та главами Німеччини, Данії, Норвегії, Польщі, Фінляндії та Румунії. Крім того, на заході очікують представників Туреччини та Канади.
 
Тим часом, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні щойно прибула до офісу прем'єра Британії для двосторонньої зустрічі з Кіром Стармером.
 
Стармер тепло привітав Мелоні біля дверей офісу, після чого лідери двох країн позували для фотографій і попрямували всередину для переговорів.
 
У приміщенні  Стармер і Мелоні сіли за стіл для бесіди біля каміна.
 
Стармер сказав, що він "з нетерпінням чекає можливості поговорити з вами про важливі питання, які стоять перед нами. У нас дуже схожий спосіб мислення, тому я з нетерпінням чекаю, щоб почути вашу думку з цих питань".
 
Мелоні подякувала Стармеру за скликання сьогоднішнього саміту.
 
"Я думаю, що дуже, дуже важливо, щоб ми уникнули ризику розколу Заходу. Я думаю, що в цьому питанні Велика Британія та Італія можуть відіграти важливу роль у наведенні мостів", – заявила прем'єрка Італії.
 
Згодом, коли саміт розпочався, Стармер заявив, що європейські лідери повинні активізуватися в цей "момент, який буває раз на покоління".
 
 "Ми зібралися тут сьогодні, тому що такий момент для безпеки Європи випадає раз на покоління, і ми всі повинні зробити крок вперед", – заявив він.
 
Стармер сказав, що натовп, який вітав Володимира Зеленського оплесками перед його візитом на Даунінг-стріт вчора, був "абсолютно спонтанним".
 
Звертаючись до Зеленського, який сидів поруч з ним, прем'єр-міністр сказав: "Сподіваюся, ви знаєте, що ми всі з вами і з народом України стільки, скільки буде потрібно, всі, хто сидить за цим столом".

 

самітвійна в Україніросія окупанти

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