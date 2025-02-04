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ПОЛІТИКА

Європейські лідери реагують на загрози Трампа щодо ЄС та Гренландії – Politico

04 лютого 2025, 12:56
Європейські лідери реагують на загрози Трампа щодо ЄС та Гренландії – Politico
Фото: afp.com
Лідери ЄС шукають спосіб утримати Трампа від вторгнення в Гренландію.

Зустріч європейських лідерів 3 лютого, яка була присвячена посиленню оборони у відповідь на загрозу з боку росії, здебільшого була зосереджена на Америці. Дональд Трамп домінує в новинах, розв'язавши торговельну війну проти Китаю і погрожуючи (але потім відступаючи) проти Мексики й союзника по НАТО Канади. Він також відмовився виключити застосування військової сили для захоплення Гренландії, яка є частиною Королівства Данія.

Коли президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підбивала підсумки саміту, вона почала зі США, попередивши, що станеться, якщо Трамп виконає свої погрози вдарити по ЄС тарифами.

Про це пише Politico.

"Коли Європейський Союз стане мішенню, несправедливо або свавільно, він буде жорстко реагувати", — сказала вона.

Фон дер Ляєн підкреслила, що партнерство зі США "залишається нашими найбільш послідовними відносинами", і запропонувала "пряник" у відповідь на тиск Трампа щодо збільшення витрат на оборону. За її словами, ЄС готовий переглянути свої фіскальні правила, "щоб дозволити значне збільшення витрат на оборону".

Це відповідає вимогам таких країн, як Італія, Польща і країни Балтії, які хочуть, щоб витрати на оборону не враховувалися при визначенні дефіциту і боргових лімітів ЄС.

Водночас країни розділилися в думках щодо того, скільки грошей слід вкладати в оборонні витрати ЄС, звідки ці гроші повинні надходити, і чи повинен ЄС підтримувати політику "купуй європейське" щодо озброєнь.

Лідери ЄС також чітко дали зрозуміти, що не збираються відступати від вимоги Трампа захопити Гренландію.

"Збереження територіальної цілісності Королівства Данія, його суверенітету і недоторканності кордонів має важливе значення для всіх держав-членів", — заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Глава НАТО Марк Рютте, який приєднався до лідерів ЄС за обідом, спробував відвернути загрозу з боку президента США, запропонувавши дозволити НАТО забезпечити безпеку арктичної території, потенційно розмістивши там війська Альянсу.

Дональд ТрампГренландіямитаЄвросоюзУрсула фон дер Ляєн

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