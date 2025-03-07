Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європейські лідери в Брюсселі схвалили план переозброєння ЄС

07 березня 2025, 08:33
Європейські лідери в Брюсселі схвалили план переозброєння ЄС
Фото: Укрінформ
Серед пріоритетів – протиповітряна і протиракетна оборона, артилерійські системи, ракети та боєприпаси, безпілотники і їхня протидія, а також захист критичної інфраструктури.
Країни Європейського союзу підтримали на саміті ЄС, який відбувся 6 березня у Брюсселі, кроки, які президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн презентувала у плані переозброєння Європи.
 
Про це стало відомо із висновків саміту опублікованих у пресрелізі на сайті Ради ЄС.
 
Зазначено, що Європа, спираючись на попередні висновки, повноваження і лист фон дер Ляєн, вважає необхідним подальше суттєве збільшення видатків на безпеку й оборону Європи.
 
"Бере до уваги наміри комісії висунути пропозицію про новий інструмент ЄС для надання його державам-членам кредитів, забезпечених бюджетом ЄС у розмірі до €150 млрд, і пропонує раді терміново розглянути цю пропозицію", – ідеться в повідомленні.
 
Ця пропозиція, зокрема, була однією із частин плану фон дер Ляєн під назвою ReArm Europe.
 
Також у пресрелізі наголошено на важливості мобілізації приватного фінансування оборонної промисловості, зокрема залученням інвестиційно-банківського сектору.
 
Серед пріоритетів – протиповітряна і протиракетна оборона, артилерійські системи, ракети та боєприпаси, безпілотники і їхня протидія, а також захист критичної інфраструктури.
 
За словами президента Європейської ради Антоніу Кошта, на основі плану президентки ЄК саміт ухвалив "конкретні рішення" щодо надання нових ресурсів та інструментів для європейських оборонних можливостей. Це, за його словами, дасть змогу інвестувати в економіку й захистити громадян Європи.
 
"Наші сьогоднішні рішення надсилають чіткий сигнал: ми підкріплюємо свої слова справами. Ми виконуємо те, що обіцяли. Щоб зміцнити наше стримування. Щоб посилити безпеку наших громадян. І у процесі – підвищити конкурентоспроможність Європи, також нашої технологічної та промислової бази", – сказав Кошта.
 
Він також розповів, що кілька країн – членів ЄС за підсумками цього засідання Євроради оголосили про зобов'язання виділити до €15 млрд на додаткову допомогу Україні.

 

Європавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Геостратегія провалу. Несправедлива угода щодо України наближає
Політика
Геостратегія провалу. Несправедлива угода щодо України наближає "ідеальний шторм" у світі – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 07 березня 2025, 09:28
Mirage 2000 для українських ВПС. Щонайменше не гірший за F-16C – Том Купер
Технології
Mirage 2000 для українських ВПС. Щонайменше не гірший за F-16C – Том Купер
Переклад iPress – 06 березня 2025, 15:19
Європа готується до кінця НАТО. Три речі, які вона має зробити – Джеймс Ставрідіс
Політика
Європа готується до кінця НАТО. Три речі, які вона має зробити – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 06 березня 2025, 12:42
Становлення брутальної Америки та втрата ілюзій європейцями. Саме так поводяться погані хлопці в американських кінострічках – Енн Епплбом
Політика
Становлення брутальної Америки та втрата ілюзій європейцями. Саме так поводяться погані хлопці в американських кінострічках – Енн Епплбом
Переклад iPress – 06 березня 2025, 09:35
Трамп і Венс не розумні. Вони невігласи – ексміністр оборони Британії Бен Воллес
Політика
Трамп і Венс не розумні. Вони невігласи – ексміністр оборони Британії Бен Воллес
Переклад iPress – 05 березня 2025, 14:55
Слава вождю! Європа в боргу перед Трампом – Едвард Лукас
Політика
Слава вождю! Європа в боргу перед Трампом – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 березня 2025, 12:15
Україна не виснажується. Перші успішні контратаки вдома і за кордоном – Ендрю Таннер
Cуспільство
Україна не виснажується. Перші успішні контратаки вдома і за кордоном – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 березня 2025, 08:44
Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Політика
Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Переклад iPress – 04 березня 2025, 14:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється