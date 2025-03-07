Європейські лідери в Брюсселі схвалили план переозброєння ЄС

Країни Європейського союзу підтримали на саміті ЄС, який відбувся 6 березня у Брюсселі, кроки, які президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн презентувала у плані переозброєння Європи.

Зазначено, що Європа, спираючись на попередні висновки, повноваження і лист фон дер Ляєн, вважає необхідним подальше суттєве збільшення видатків на безпеку й оборону Європи.

"Бере до уваги наміри комісії висунути пропозицію про новий інструмент ЄС для надання його державам-членам кредитів, забезпечених бюджетом ЄС у розмірі до €150 млрд, і пропонує раді терміново розглянути цю пропозицію", – ідеться в повідомленні.

Ця пропозиція, зокрема, була однією із частин плану фон дер Ляєн під назвою ReArm Europe.

Також у пресрелізі наголошено на важливості мобілізації приватного фінансування оборонної промисловості, зокрема залученням інвестиційно-банківського сектору.

Серед пріоритетів – протиповітряна і протиракетна оборона, артилерійські системи, ракети та боєприпаси, безпілотники і їхня протидія, а також захист критичної інфраструктури.

За словами президента Європейської ради Антоніу Кошта, на основі плану президентки ЄК саміт ухвалив "конкретні рішення" щодо надання нових ресурсів та інструментів для європейських оборонних можливостей. Це, за його словами, дасть змогу інвестувати в економіку й захистити громадян Європи.

"Наші сьогоднішні рішення надсилають чіткий сигнал: ми підкріплюємо свої слова справами. Ми виконуємо те, що обіцяли. Щоб зміцнити наше стримування. Щоб посилити безпеку наших громадян. І у процесі – підвищити конкурентоспроможність Європи, також нашої технологічної та промислової бази", – сказав Кошта.

Він також розповів, що кілька країн – членів ЄС за підсумками цього засідання Євроради оголосили про зобов'язання виділити до €15 млрд на додаткову допомогу Україні.