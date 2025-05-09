Європейські міністри схвалили створення спецтрибуналу для росії – МЗС України

Міністри закордонних справ ЄС схвалили створення Cпецтрибуналу щодо злочинів росії проти України.

Ми вітаємо завершення технічної роботи над проєктами правових інструментів, необхідних для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи.

Ми підтверджуємо критичну важливість Спеціального трибуналу у здійсненні правосуддя шляхом притягнення до відповідальності тих, хто несе найбільшу відповідальність за цей найтяжчий міжнародний злочин, скоєний проти України.

Ми підкреслюємо, що після створення, Спеціальний трибунал, відповідно до свого Статуту, здійснюватиме судочинство у повній повазі до міжнародного права та прав людини з метою забезпечення відповідальності за злочин агресії та зміцнення міжнародного правопорядку.

Ми висловлюємо вдячність усім, хто активно долучився до підготовчої роботи над проєктами правових документів, необхідних для створення Спеціального трибуналу, зокрема, юридичним радникам, які брали участь у роботі Коаліції держав.

Ми підкреслюємо центральну роль Ради Європи у створенні Спеціального трибуналу та визнаємо значний внесок Європейської Комісії та Європейської служби зовнішньої діяльності, включно з їхньою роботою над проєктом Угоди між Україною та Радою Європи про заснування Спеціального трибуналу, проєктом Статуту Спеціального трибуналу та проєктом Розширеної часткової угоди, що визначає умови підтримки Спеціального трибуналу, включно з його фінансуванням та іншими адміністративними аспектами.