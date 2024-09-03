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ПОЛІТИКА

Європейські оборонні компанії мають отримати повну підтримку ЄС – експрем'єр Італії

03 вересня 2024, 13:44
Європейські оборонні компанії мають отримати повну підтримку ЄС – експрем'єр Італії
9 місце. Президент Європейського Центробанку Маріо Драгі. Фото:INSM
Загроза з боку росії для Європи повинна призвести до серйозного переосмислення європейської оборонної політики.

Європейські оборонні компанії не повинні боятися бюрократичної тяганини, коли вони нарощують виробництво озброєнь.

Про це йдеться в новому звіті, з яким ознайомилося Politico.

Оскільки повномасштабне вторгнення росії в Україну триває і має наслідки для європейської безпеки, оборонні компанії континенту повинні мати повний доступ до коштів ЄС, а об'єднання компаній не повинно блокуватися, попри проблеми конкуренції, йдеться в проєкті глави звіту про конкурентоспроможність, підготовленому колишнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі.

"Оборонно-промислова база ЄС стикається зі структурними проблемами з погляду потужностей, ноу-хау і технологічних переваг. В результаті ЄС відстає від своїх глобальних конкурентів", — застерігає Драґі.

Колишній голова Європейського Центрального банку завершує підготовку своєї довгоочікуваної доповіді для президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, в якій розглядає, як європейська промисловість може повернути собі переваги на світовій арені.

"З початком війни в безпосередньому сусідстві з ЄС, появою нових типів гібридних загроз, можливою зміною географічних пріоритетів та оборонних потреб США, ЄС доведеться взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону і безпеку", — йдеться в проєкті документа.

У проєкті згадується кілька викликів, з якими стикається оборонний сектор ЄС, в тому числі недостатні державні витрати — ЄС в цілому витрачає на оборону приблизно третину того, що витрачають США.

Рекомендації включають запровадження "принципу європейської переваги" для стимулювання європейських оборонних рішень над конкурентами; визначення моделі управління в рамках Комісії, Європейської служби зовнішньої діяльності та Європейського оборонного агентства; і, нарешті, створення централізованого "Управління оборонної промисловості" для здійснення закупівель від імені країн ЄС.

Драґі обговорить звіт на закритому засіданні високого рівня в Європейському парламенті 4 вересня і планує опублікувати його наступного тижня.

ЄвропаоборонаМаріо Драгі

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