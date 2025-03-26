Тепер в Європі міркують над тим, "що могло би бути більш розумним".

Схоже Євросоюз передумав відправляти миротворців в Україну та шукає альтернативні варіанти підтримки Києва.

Про це пише агенція Reuters.

За останні тижні під головуванням Британії і Франції сформувалася "коаліція охочих" з майже 30 країн, які бажали якось допомогти Україні гарантувати стабільний мир після закінчення війни.

Однак ідея відправки миротворців, що активно обговорювалася, наштовхнулася на матеріально-технічні та політичні обмеження, включно із протидією тандема рф і США.

Анонімне джерело заявляє, що наразі європейці "відступають" від ідеї відправити війська і намагаються придумати "щось, що могло би бути більш розумним".

Ще додав, що ідея відправки військ була привабливою, "коли Україна була в кращому становищі", але за нинішньої ситуації на фронті та з огляду на те, хто сидить у Білому домі, ідея миротворців вже не така приваблива.

Але офіційні особи кажуть, що переговори на зустрічі в Парижі цього тижня будуть зосереджені на списку таки питань, як посилення України для стримування майбутніх атак та моніторинг обмеженого припинення вогню, про який нібито домовилися на переговорах у Саудівській Аравії рф і США.

Високопоставлений європейський чиновник з сектору оборони сказав, що відступ від ідеї миротворчої коаліції не означає, що окремі країни не розгорнуть свої підрозділи в Україні "для навчання та іншої підтримки".

Видання пише, що хоч усі шанси на відправку миротворців зменшуються, проте ідея залишається серед ймовірних варіантів.

Так, в концептуальному документі, з яким ознайомилися автори публікації, сказано, що відправка миротворчого контингенту є можливою "як частина майбутнього мирного врегулювання та за підтримки США".

Дипломати кажуть, що альтернативою миротворцям могло би стати посилення військ у сусідніх з Україною країнах, таких як Румунія.

Ще погоджується раніше озвучена пропозиція прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні: поширити на Україну 5-у статтю НАТО про колективну оборону, однак без повноцінного вступу в Альянс.

Анонімний європейський дипломат сказав, що такий крок запропонує "найбільшу гарантію безпеки, яку ви можете надати за меншу ціну", ніж фактичне розгортання військ в Україні.