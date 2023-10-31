Європейські політики готують турне в США на підтримку України – Politico

Таким чином спробують достукатися до громадськості по обидва боки Атлантики.

Європейські політики мають намір відвідати США з метою посилення підтримки України – у відповідь на заклики деяких законодавців від Республіканської партії скоротити потік допомоги, військової техніки та фінансів до Києва.

Про це, повідомляє Politico.

"Ми повинні знайти способи достукатися до громадськості по обидва боки Атлантики – не забувати, що є реальні виборці, які бачать свої проблеми певним чином", – сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"У нас є план поїздок в окремі штати, зустрічей, наприклад, з компаніями, які продають обладнання, що фактично створює робочі місця в США. Більшість грошей, які були витрачені на Україну, фактично були витрачені в США", – зазначив він.

Турне, під час яких країни Балтії та інші країни, що мають тісні зв'язки з Україною, висловляться на користь продовження підтримки, "може спрацювати досить добре, якщо позиція буде викладена не тільки американськими політиками, але й тими, хто залежить від цієї допомоги і від цього зовнішньополітичного курсу", пояснив Ландсбергіс.

Хоча Ландсбергіс не сказав, які ще країни можуть приєднатися до такої подорожі, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас розповіла, що її країна вже звертається до пересічних американців.

"Мій міністр закордонних справ був в Арканзасі, розмовляв з людьми і висловлював свої погляди, тож це те, що ми робимо постійно", – сказала вона.

У Вашингтоні зростає занепокоєння, що допомога Україні може стати жертвою глибоких політичних розбіжностей у США.

У відповідь на це президент США Джо Байден змінив свою позицію щодо війни, стверджуючи, що значна частина коштів, виділених на Україну, насправді залишається вдома – створюючи робочі місця та підтримуючи бізнес.

"Ви знаєте, як і під час Другої світової війни, сьогодні патріотично налаштовані американські робітники будують арсенал демократії і служать справі свободи", – сказав він.

У Вашингтоні сенатори заявили, що роз'яснювальна робота з боку європейських лідерів може допомогти зміцнити підтримку Києва серед втомлених війною виборців.

"Я думаю, що, показуючи, що це не лише Україна і росія, що це стосується інших країн Європи, що це стосується всіх нас, корисно, щоб лідери інших країн підкріплювали це", – сказав сенатор Бен Кардін, демократ, який очолює Комітет у закордонних справах Сенату США.

Сенатор Ліндсі Грем, відомий республіканський прихильник допомоги Україні, також сказав Politico, що турне може бути "корисним для інших".

Незважаючи на політичні потрясіння в його партії щодо допомоги Україні, Грем впевнений, що підтримка Києва залишається міцною: "Громадська думка важлива, але відключення України не допоможе нам у довгостроковій перспективі".