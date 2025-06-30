Європейські порти переповнені через тарифи Трампа

Баржі змушені чекати днями, щоб забрати товари, а контейнеровози стикаються з тривалим очікуванням

Нестабільна тарифна політика президента США Дональда Трампа в поєднанні з низьким рівнем води в річках спричиняє найбільші перевантаження ланцюгів поставок у Європі з часів пандемії коронавірусу.

Про це пише Financial Times з посиланням на судноплавні та логістичні компанії.

Баржі змушені чекати днями, щоб забрати товари, а контейнеровози стикаються з тривалим очікуванням, і очікується, що проблеми ‒ найгірші в портах Роттердама, Антверпена та Гамбурга ‒ триватимуть щонайменше кілька місяців.

“Усі великі хаби переповнені”, – сказав керуючий директор WEC Lines, судноплавної компанії з Нідерландів Цезар Луйкенаар.

За словами Луйкенаара, низка важливих портів у всій Європі працювала на максимальній потужності.Альберт ван Оммен, головний виконавчий директор логістичної компанії Euro-Rijn Group з Нідерландів, сказав, що, на його думку, перевантаження є найгіршими з часів пандемії, коли потоки суден перевантажували порти, які мали проблеми з персоналом.

“Ці проблеми – це черговий удар по світовій логістичній системі, яка донедавна дозволяла багатьом компаніям підтримувати мінімальні запаси, будучи впевненими в тому, що регулярні судноплавні служби регулярно поповнюватимуть запаси за фіксованим графіком”, ‒ пише FT.

Німецька логістична компанія, Contargo, попередила клієнтів, що баржі чекають в середньому 66 годин на завантаження контейнерів в Антверпені та 77 годин у Роттердамі. Баржам зазвичай пропонуються фіксовані часові інтервали для завантаження на контейнерних терміналах, щоб забезпечити швидке та ефективне вивезення контейнерів.