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Європейські союзники планують розмістити повітряні та морські сили в Україні

30 березня 2025, 18:51
Європейські союзники планують розмістити повітряні та морські сили в Україні
В Україну вже скоро може приїхати європейська військова група для вирішення цього питання.
Європейські країни планують відправити військову групу в Україну найближчими тижнями, щоб визначити необхідну кількість миротворчих військ і місця їхнього розміщення. Вони також проведуть консультації з Україною з питань посилення її армії для захисту майбутньої лінії фронту. Європейський фокус зміщується на військово-повітряні та морські сили.
 
Про це пише The Washington Post.
 
Військові керівники вказують на обмеження великомасштабного розгортання наземних військ, а інші країни пропонують свої можливості для патрулювання в повітряному просторі України або в Чорному морі.
 
"Військові планувальники з десятків країн виступають із пропозиціями про сприяння в усьому - від логістики та командування до розгортання сил на суші, у повітрі та на морі", - заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер.
 
Проте, незважаючи на довгі переговори, європейські лідери поки що не зробили публічних зобов'язань, оскільки залишаються сумніви, чи зацікавлені США в підтримці такої ініціативи. Крім того, деякі країни скептично ставляться до розгортання військ без обіцянки США втрутитися в разі нападу росії, все ж сподіваючись на підтримку США у вигляді протиповітряної оборони, розвідданих і важкої авіації.
 
Водночас президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Трамп не відкидає підтримки США і що "всі зусилля докладаються в повній гармонії з американськими партнерами, які зацікавлені в цьому підході і сказали, що він їм подобається".
 
Контроль за припиненням вогню, за словами чиновників, здійснюватиметься за допомогою супутникового спостереження, миротворців ООН або інших спостерігачів, включно з країнами, які росія вважає "нейтральними". Це завдання не буде покладено на європейські сили, які можуть бути розміщені навколо ядерних об'єктів, військових баз або урядових установ.

 

війна в Україніросія окупантиєвропейські війська

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