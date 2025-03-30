Європейські союзники планують розмістити повітряні та морські сили в Україні

В Україну вже скоро може приїхати європейська військова група для вирішення цього питання.

Європейські країни планують відправити військову групу в Україну найближчими тижнями, щоб визначити необхідну кількість миротворчих військ і місця їхнього розміщення. Вони також проведуть консультації з Україною з питань посилення її армії для захисту майбутньої лінії фронту. Європейський фокус зміщується на військово-повітряні та морські сили.

Про це пише The Washington Post.

Військові керівники вказують на обмеження великомасштабного розгортання наземних військ, а інші країни пропонують свої можливості для патрулювання в повітряному просторі України або в Чорному морі.

"Військові планувальники з десятків країн виступають із пропозиціями про сприяння в усьому - від логістики та командування до розгортання сил на суші, у повітрі та на морі", - заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер.