Європейські союзники України або збанкрутілі, або малі, або нерішучі – The Economist

Українські союзники у пошуках ідеального партнера, щоб зупинити російську агресію.

Про це йдеться в матеріалі британського видання The Economist.

Києву потрібні сильні союзники у Європі, які витрачають великі кошти і рішуче стоять на її боці у протистоянні агресії росії.

Проте нинішні європейські союзники України або надто малі, щоб мати значення, або надто нужденні, щоб допомагати, або надто вагаються, щоб використовувати свою владу.

На папері європейці мають бути в змозі надати більш ніж достатню підтримку Україні.

Так, 30 європейських країн, які входять до НАТО, разом узяті, мають другий у світі за величиною військовий бюджет, вже більший лише у Америки, і значно перевищує російський.

А економіка країн ЄС більша за американську, і на всьому континенті є сильне прагнення до перемоги України.

"Проблема полягає в тому, що атрибути, необхідні для хорошого союзника, розподілені нерівномірно. Більшість найбільш гучних прихильників України також є найменшими країнами блоку, наприклад, країни, Балтії чи Північної Європи", - пише видання, приводячи у приклад Естонію, яка має найбільшу двосторонню допомогу Україні на душу населення з усіх країн ЄС, але населення країни становить лише 1,4 мільйона людей.

Деякі країни більші, але їм не вистачає здорового фінансування Естонії. Загальні витрати на оборону європейських членів НАТО минулого року були на 65 мільярдів доларів меншими, ніж вони були б, якби всі члени досягли мінімальної цілі альянсу в 2% ВВП, і більше половини цього дефіциту припадає на кілька країн із відношенням боргу до ВВП понад 100%.

Наприклад, Італія, Іспанія і Франція є одними з найбільших країн ЄС, але останніми роками вони мали мало фінансових можливостей для інвестування у військовий потенціал.

Разорм з тим, є країна ЄС, яка є великою, багатою і тому може багато витрачати на оборону - Німеччина, але вона потрапляє в табір нерішучих, зазначає видання, нагадуючи, що німецький канцлер Олаф Шольц вже затримував поставку танків в україну, а тепер він виступає проти поставки ракет Taurus.

Якщо одним країнам не вистачає розміру, а іншим – грошей чи амбіцій, то виходом було б об’єднання зусиль. Однією з найкращих ідей може бути спільна позика ЄС у розмірі 100 мільярдів євро, які підуть на зміцнення оборони блоку, за аналогією з фондом Євросоюзу Next Generation для боротьби з пандемією вартістю 750 мільярдів євро, пише The Economist.

"Така схема могла б перетворити ЄС фактично на єдиного великого, платоспроможного та потенційно амбітного союзника України. Але наразі цьому протистоять багатші країни, головним чином на півночі Європи, які в кінцевому підсумку виплачують більшу частину грошей, позичених ЄС", - додають журналісти.