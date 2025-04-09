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Європейські союзники закликають США запобігти різкому скороченню військ на континенті – Bloomberg

09 квітня 2025, 14:33
Європейські союзники закликають США запобігти різкому скороченню військ на континенті – Bloomberg
Фото: getty images
На прохання прокоментувати офіційний представник НАТО сказав, що питання розгортання військ є справою США.
Європейські чиновники визнали, що адміністрація президента Дональда Трампа майже напевно відкличе частину з приблизно 80 000 американських військ, дислокованих у Європі, включно з деякими східними країнами, які найбільше піддаються загрозі з боку росії.
 
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела. 
 
На прохання прокоментувати офіційний представник НАТО сказав, що питання розгортання військ є справою США.
 
Будь-яке рішення Білого дому вивести війська та озброєння з Європи може підірвати інтенсивні зусилля союзників по НАТО посилити свою здатність стримувати російську агресію. Джерела кажуть, що після початку президентства Трампа деякі звичайні канали зв’язку порушуються, європейці побоюються, що вони не отримають попереднього попередження про такі рішення, а натомість дізнаються із ЗМІ, що тисячі американських військовослужбовців виводяться.
 
У вівторок NBC News повідомила, що США розглядають можливість виведення 10 000 військових зі Східної Європи. Перед війною у США було близько 65 000 військовослужбовців, які базувалися в Європі, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця кількість іноді досягала 100 000.
 
За словами одного німецького дипломата, європейці вважають, що про такий крок США мали повідомити раніше, наприклад, під час виступу віцепрезидента Дж. Д. Венса на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому.
 
Коли минулого тижня міністри закордонних справ НАТО вітали держсекретаря США Марко Рубіо в штаб-квартирі альянсу, європейці намагалися запевнити його в тому, що вони починають брати на себе більший тягар власної оборони та збільшують військові витрати — давня вимога Трампа. Високопоставлені дипломати НАТО заявили, що всі союзники погоджуються, що перенесення тягаря має відбутися.
 
Те, що європейці хотіли натомість від своїх американських партнерів, — це зобов’язання заздалегідь повідомляти про будь-яке виведення військ. За словами дипломатів, основним посланням Штатам було те, що європейським союзникам потрібен час, щоб підготуватися до зменшення американської присутності.
 
Білий дім і Рада національної безпеки США не відповіли на запит Bloomberg News про коментарі.

 

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