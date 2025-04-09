Європейські союзники закликають США запобігти різкому скороченню військ на континенті – Bloomberg

На прохання прокоментувати офіційний представник НАТО сказав, що питання розгортання військ є справою США.

Європейські чиновники визнали, що адміністрація президента Дональда Трампа майже напевно відкличе частину з приблизно 80 000 американських військ, дислокованих у Європі, включно з деякими східними країнами, які найбільше піддаються загрозі з боку росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

На прохання прокоментувати офіційний представник НАТО сказав, що питання розгортання військ є справою США.

Будь-яке рішення Білого дому вивести війська та озброєння з Європи може підірвати інтенсивні зусилля союзників по НАТО посилити свою здатність стримувати російську агресію. Джерела кажуть, що після початку президентства Трампа деякі звичайні канали зв’язку порушуються, європейці побоюються, що вони не отримають попереднього попередження про такі рішення, а натомість дізнаються із ЗМІ, що тисячі американських військовослужбовців виводяться.

У вівторок NBC News повідомила, що США розглядають можливість виведення 10 000 військових зі Східної Європи. Перед війною у США було близько 65 000 військовослужбовців, які базувалися в Європі, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця кількість іноді досягала 100 000.