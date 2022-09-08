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Європейський автогігант BMW буде використовувати у своєму виробництві український літій
Домовленість про перші поставки BMW AG є ще однією важливою віхою для компанії. Партнерство з BMW ідеально підходить для EUR та її європейських проектів
Фото: EUROPEAN LITHIUM LIMITED
Про це йдеться у повідомленні European Lithium Limited.
На початку 2022 року European Lithium Limited і група Millstone&Co домовилися про спільну реалізацію літієвого проекту Wolfsberg в Каринтії (Австрія). Окрім спільної роботи в Австрії, компанії домовилися про спільну розробку українських літієвих проектів.
Тепер EUR підписав меморандум про взаєморозуміння з BMW для забезпечення першого в Європі відбору гідроксиду літію (LiOH) для батарей. Згідно з меморандумом, компанії працюватимуть разом, щоб узгодити відповідні комерційні умови для BMW щодо придбання літію, виробленого EUR.
European Lithium Limited надає BMW AG право першочергового придбання 100% LiOH, виробленого з визначених ресурсів. Після укладення зобов’язуючих домовленостей, BMW внесе передоплату в розмірі 15 мільйонів доларів США.
На цю суму в подальшому вона отримає відповідний об’єм LiOH. Гроші будуть спрямовані на розвиток проекту Wolfsberg.
"Домовленість про перші поставки BMW AG є ще однією важливою віхою для компанії. Партнерство з BMW ідеально підходить для EUR та її європейських проектів", - зазначив голова правління EUR Тоні Сейдж.
European Lithium Limited присутня на українському ринку з листопада 2021 року. Вона планує розробляти родовища літієвих руд Шевченківське і на ділянці Добра. Таким чином, після початку видобутку компанією руд в Україні, вони будуть поставлятися компанії BMW.
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