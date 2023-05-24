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Європейський банк готує Україні ще $1,5 мільярда допомоги – The Guardian

24 травня 2023, 17:43
Європейський банк готує Україні ще $1,5 мільярда допомоги – The Guardian
Фото: 24tv.ua
Насамперед гроші підуть на підтримку інфраструктури та економіки України.
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує виділити наступного року ще 1,5 мільярда євро на підтримку інфраструктури та економіки України.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на високопоставлене джерело в банку.

Зазначається, ці кошти будуть виділені на додаток до 3 млрд євро, які були заплановані ЄБРР на 2022 рік та решту 2023 року.

Торік банк виділив 1,7 млрд євро на відновлення газової та залізничної мереж України. ЄБРР також допомагає Україні з виплатою заробітної плати державним службовцям та наданням кредитів малим і середнім підприємствам, щоб забезпечити відновлення економіки після вторгнення росії в лютому минулого року.

"Українська економіка виявилася дуже стійкою. Все функціонує. Банки функціонують, не було жодних масових відтоків коштів із банків. На початку був величезний шок – мінус 30% . Ця стійкість пов'язана з дивовижною стійкістю людей та їхньою здатністю знаходити рішення і продовжувати займатися бізнесом, переїжджати і так далі. Це дуже і дуже вражає", – сказала президентка банку Оділь Рено-Бассо.

За оцінками Світового банку, у 2023 році знадобиться 11 млрд євро на критичні та пріоритетні інвестиції в реконструкцію та відновлення України.

 

ЄБРРфінансова допомогавійна в Україніросія окупанти

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