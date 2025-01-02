Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європейський газ різко зростає в ціні – Bloomberg

02 січня 2025, 18:38
Європейський газ різко зростає в ціні – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Сховища виснажуються найшвидшими темпами з 2021 року.

Норвезький завод СПГ Hammerfest зупинився через поломку компресора, а Київ зупинив транзит російського газу. 

Про це пише агенція Bloomberg.

Ціни на газ у Європі зросли в перший торговий день 2025 року через те, що блок готується до морозів на тлі зупинки транзиту газу рф через Україну. 

Журналісти пишуть, що еталонний газ із постачанням у лютому в Нідерландах подорожчав на 4,3%, однак станом на сьогодні в Амстердамі його вартість зросла лише на 0,4% і складає 49,10 євро за мегават-годину. 

Прогнози погоди очікується нижчою, що призведе до зростання попиту на опалення. 

Наприклад, у Словаччині до середини січня очікується до -7°C.

Попри те, що в Європі навряд чи закінчиться газ цієї зими, адже є запаси і поставки від інших постачальників, проте трейдерам може бути складно поповнити запаси до наступного опалювального сезону. 

Ціни на газ на літо 2025 року нещодавно перевищили ціни на газ на зиму 2025-26 року, а це зробить поповнення запасів дорогим.

На сьогодні в російського газу є лише один маршрут до Європи: газопровід через Туреччину, а потім паливо прямує в Угорщину.

Більшість клієнтів російського монополіста "Газпром" у Центральній Європі вже знайшли альтернативні джерела поставок. 

Так, Австрія отримує більше газу через Німеччину та Італію.

Також, ймовірно, Європа буде усе більше покладатися на скраплений природний газ, зокрема і з росії. 

Того року країна поставила в регіон рекордні обсяги СПГ і стала найбільшим постачальником після США, які нещодавно запустили два нових експортних заводи.

Однак для країн Центральної і Східної Європи, які не мають виходу до моря, ціна доставкою море у Німеччину, Польщу чи Грецію робить СПГ дорогим варіантом. 

Словаччина підрахувала, що імпорт газу із заходу призведе до додаткових витрат у розмірі 177 мільйонів євро.

"Газові ринки Європи не дефіцитні, але транспортування палива із заходу на схід дещо обмежене, тож це призведе до націнки для регіону", - заявив старший радник з енергетики в Baker & Mckenzie LLP  Вальтер Больц.

В 2025 році Євросоюзу загалом доведеться посилено конкурувати за СПГ, особливо влітку, коли в Азії різко зросте попит. 

Але в світі будується кілька нових заводів з виробництва ЗПГ, значні потужності будуть готові лише за кілька років.

Це означає, що для ЄС можуть бути вищі рахунки за електроенергію протягом тривалого часу, причому оптові ціни на 2025 рік, як очікується, перевищать середні показники минулого року.

 
газЄвропаціна

Останні матеріали

Агент хаосу. кремлівські інсайдери розкрили, як Трамп таємно допомагає путіну – Джулія Девіс
Політика
Агент хаосу. кремлівські інсайдери розкрили, як Трамп таємно допомагає путіну – Джулія Девіс
Переклад iPress – 02 січня 2025, 10:22
росіяни продовжують
Політика
росіяни продовжують "м'ясні штурми" на Курщині та Донеччині. Сирський продовжує "латати" оборону – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 січня 2025, 08:19
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Політика
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 11:37
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Політика
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 08:22
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Політика
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 16:20
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Політика
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 12:18
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О'Брайен
Політика
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2024, 21:46
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Політика
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється