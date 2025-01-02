Європейський газ різко зростає в ціні – Bloomberg

Сховища виснажуються найшвидшими темпами з 2021 року.

Норвезький завод СПГ Hammerfest зупинився через поломку компресора, а Київ зупинив транзит російського газу.

Про це пише агенція Bloomberg.

Ціни на газ у Європі зросли в перший торговий день 2025 року через те, що блок готується до морозів на тлі зупинки транзиту газу рф через Україну.

Журналісти пишуть, що еталонний газ із постачанням у лютому в Нідерландах подорожчав на 4,3%, однак станом на сьогодні в Амстердамі його вартість зросла лише на 0,4% і складає 49,10 євро за мегават-годину.

Прогнози погоди очікується нижчою, що призведе до зростання попиту на опалення.

Наприклад, у Словаччині до середини січня очікується до -7°C.

Попри те, що в Європі навряд чи закінчиться газ цієї зими, адже є запаси і поставки від інших постачальників, проте трейдерам може бути складно поповнити запаси до наступного опалювального сезону.

Ціни на газ на літо 2025 року нещодавно перевищили ціни на газ на зиму 2025-26 року, а це зробить поповнення запасів дорогим.

На сьогодні в російського газу є лише один маршрут до Європи: газопровід через Туреччину, а потім паливо прямує в Угорщину.

Більшість клієнтів російського монополіста "Газпром" у Центральній Європі вже знайшли альтернативні джерела поставок.

Так, Австрія отримує більше газу через Німеччину та Італію.

Також, ймовірно, Європа буде усе більше покладатися на скраплений природний газ, зокрема і з росії.

Того року країна поставила в регіон рекордні обсяги СПГ і стала найбільшим постачальником після США, які нещодавно запустили два нових експортних заводи.

Однак для країн Центральної і Східної Європи, які не мають виходу до моря, ціна доставкою море у Німеччину, Польщу чи Грецію робить СПГ дорогим варіантом.

Словаччина підрахувала, що імпорт газу із заходу призведе до додаткових витрат у розмірі 177 мільйонів євро.

"Газові ринки Європи не дефіцитні, але транспортування палива із заходу на схід дещо обмежене, тож це призведе до націнки для регіону", - заявив старший радник з енергетики в Baker & Mckenzie LLP Вальтер Больц.

В 2025 році Євросоюзу загалом доведеться посилено конкурувати за СПГ, особливо влітку, коли в Азії різко зросте попит.

Але в світі будується кілька нових заводів з виробництва ЗПГ, значні потужності будуть готові лише за кілька років.

Це означає, що для ЄС можуть бути вищі рахунки за електроенергію протягом тривалого часу, причому оптові ціни на 2025 рік, як очікується, перевищать середні показники минулого року.