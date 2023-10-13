Європейський інвестиційний банк виділяє Україні €30 млн

Банк оголосив про виділення більше €30 млн на проєкти муніципальну інфраструктуру і міський громадський транспорт в постраждалій від війни Україні.

Про це представництво ЄС в Україні написало на сайті.

Загалом €30,7 млн, підкріплені гарантіями Євросоюзу, мають допомогти покращити інфраструктуру та міський громадський транспорт в Києві, Одесі і Львові.

З фінансування 22 млн піде на закупівлю екологічно чистих автобусів і трамваїв, ще 8,7 млн на ключові муніципальні проєкти такі як рекультивація сміттєзвалища, впровадження енергоефективних заходів у дитячих садках, поліпшення систем водопостачання та водовідведення.

Кошти є частиною пакетів Екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ, у межах яких з 2022 року Україна вже отримала €1,7 млрд.

За словами президента ЄІБ Вернера Хойєра, ЄІБ непохитно підтримує Україну.

"Це нове фінансування підкреслює наше зобов’язання підтримати не тільки в наданні негайної допомоги, але й у довгостроковій відбудові країни. Незалежно від того, йдеться про нове трамвайне сполучення чи покращення місцевих послуг, усе, що ми робимо, спрямоване на сприяння економічному відновленню та нормалізації повсякденного життя ураженого війною українського народу", - заявив президент банку.