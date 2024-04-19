Європейський інвестиційний банк виділить Україні €560 млн
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав в Telegram-каналі.
"Плануємо прискорити роботу над поточними проектами та сфокусуватися на підготовці нових інвестицій ЄІБ у критичні державні та приватні ініціативи. Меморандум сприятиме швидкому відновленню України та наблизить нас до Європейського Союзу", - йдеться в дописі.
Він додав, що відповідний меморандум був підписаний з головою ЄІБ Надією Кальвіно.
Від початку війни з рф Європейський інвестиційний банк надав Україні €1,7 млрд.