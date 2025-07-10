Європейський парламент відхилив вотум недовіри Єврокомісії
Сьогодні Європарламент під час голосування очікувано не підтримав вотум недовіри Єврокомісії, що був ініційований румунськими ультраправими.
Про це повідомляє портал Європейська правда.
Під час засідання і євродепутати відхилили вотум.
"За" проголосували 175 з 553 тих, хто брав участь у голосуванні, тоді як проти – 360 і 18 утрималися.
Вотум ініціювали на початку місяця євродепутат Георге Піпереа з румунської ультраправої партії "Альянс за об’єднання румунів" (AUR).