Європейський парламент відхилив вотум недовіри Єврокомісії

"За" проголосували 175 з 553 депутатів.

Сьогодні Європарламент під час голосування очікувано не підтримав вотум недовіри Єврокомісії, що був ініційований румунськими ультраправими.

Про це повідомляє портал Європейська правда.

Під час засідання і євродепутати відхилили вотум.

"За" проголосували 175 з 553 тих, хто брав участь у голосуванні, тоді як проти – 360 і 18 утрималися.

Вотум ініціювали на початку місяця євродепутат Георге Піпереа з румунської ультраправої партії "Альянс за об’єднання румунів" (AUR).