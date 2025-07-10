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Європейський парламент відхилив вотум недовіри Єврокомісії

10 липня 2025, 14:04
Європейський парламент відхилив вотум недовіри Єврокомісії
Фото: AFP
"За" проголосували 175 з 553 депутатів.

Сьогодні Європарламент під час голосування очікувано не підтримав вотум недовіри Єврокомісії, що був ініційований румунськими ультраправими. 

Про це повідомляє портал Європейська правда.

Під час засідання і євродепутати відхилили вотум. 

"За" проголосували 175 з 553 тих, хто брав участь у голосуванні, тоді як проти – 360 і 18 утрималися. 

Вотум ініціювали на початку місяця євродепутат Георге Піпереа з румунської ультраправої партії "Альянс за об’єднання румунів" (AUR).

 
ЄвропарламентЄврокомісіявотум

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